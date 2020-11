Nous arrivons progressivement à la fin de l’année 2020, qui aura été une année difficile pour tout le monde. Cela étant dit, au moment où j’écris cette tribune, la France est en train de battre la deuxième vague et plusieurs vaccins prometteurs sont en train d’apparaître.

On peut espérer que la situation va s’améliorer dans les prochains mois et il va être temps de penser sérieusement à la relance économique. Selon moi, et on en est convaincu chez Sortlist, la digitalisation, le marketing, et la communication ont un rôle déterminant à jouer dans la reprise des activités.

Si vous êtes à la tête d’une agence active en France, je pense que vous ne devriez pas sous-estimer le rôle que vous pouvez avoir dans cette reprise.

Avec Sortlist, nous nous lançons dans la production d’un guide qui permettra aux entreprises de se digitaliser plus rapidement. Si vous souhaitez nous rejoindre dans ce mouvement, et faire partie des agences que nous présenterons aux 5000 entreprises françaises de notre base de données, je donne plus de détails dans la suite de cette tribune.

Rebondir après 2020

2020 nous a bousculé, et d’une manière ou d’une autre, toutes les entreprises et toutes les industries sont concernées. Pour sortir de cette situation difficile, je pense que la capacité à s’entourer de bons partenaires va être un élément différenciant majeur des entreprises qui réussiront à rebondir.

Nous voulons avoir une place dans cette relance, en aidant justement les entreprises à trouver ces partenaires, ceux qui pourront les aider à se digitaliser et à mettre en place les bonnes stratégies marketing.

Mais la tâche n’est pas aisée. Les besoins marketing d’une entreprise peuvent être extrêmement variés et il existe une multitude d’expertises digitales différentes. D’un autre côté, le marché des agences est très riche et compte beaucoup de prestataires talentueux.

Notre plateforme, qui aide les entreprises à trouver une agence adaptée à leurs besoins, et qui aide les agences à développer leur clientèle, répond à cette problématique. Mais nous voulons aller plus loin.

Notre guide de référence pour début 2021

D’ici février 2021, nous allons publier un guide qui reprend les meilleures agences créatives, marketing, et développement web de France.

Notre objectif est double.

Premièrement, nous voulons apporter plus de transparence et de clarté sur le marché, pour aider les entreprises à s’y retrouver. Grâce à ce guide, elles pourront trouver facilement des partenaires fiables et vérifiés, qui pourront les aider à rester compétitives dans un contexte difficile.

Deuxièmement, nous voulons mettre en lumière les meilleures agences actives en France, afin de les aider à développer leur clientèle dans un contexte difficile pour une grande partie d’entre elles. Aujourd’hui, les guides existants sont souvent destinés aux mêmes agences qui représentent la pointe de l’iceberg qu’est le marketing. Or, les médias publiant ce type de guide oublient souvent une énorme partie du marché. Ces agences talentueuses, à tailles souvent plus modestes, notre guide ne les oubliera pas.

Concrètement, ce guide sera constitué des 200 agences françaises dotées du meilleur score sur Sortlist et ayant reçu au minimum 10 avis clients vérifiés et positifs d’ici le 31 décembre 2020.

Nous nous chargerons ensuite de la production du guide en début d’année 2021. Ce guide, complémentaire à notre offre digitale, sera ensuite envoyé aux 5000 entreprises françaises, dont près de 1000 grands comptes, qui ont déjà utilisé Sortlist par le passé pour concrétiser un projet à l’aide d’une agence. L’objectif étant non seulement d’aider ces entreprises à trouver un ou plusieurs partenaires pertinents, qui pourront les aider à relancer leurs activités, mais aussi de donner de la visibilité aux agences auprès de ces entreprises.

Rendez-vous en février 2021 pour la publication de notre guide !

Une tribune de Olivier Danniau, Country Manager France chez Sortlist.