Très populaire aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, l’application Yubo a été créée par 3 jeunes français en 2015. Aujourd’hui, elle connaît un véritable succès auprès de la génération Z grâce à son environnement divertissant et sécurisé. Yubo, c’est une manière de rompre avec la solitude en privilégiant les contacts authentiques via le livestream. Un concept innovant qui aide les jeunes utilisateurs à se sentir entourés et compris !

Un succès qui dépasse les frontières

La french touch de Sacha Lazimi, Jérémie Aouate et Arthur Patora, les fondateurs de Yubo, a rapidement conquis les pays anglo-saxons. La raison de ce succès ? Il n’existe aucune app qui répondent aux mêmes besoins que Yubo aujourd’hui. Avec 80% d’utilisateurs ayant entre 15 et 20 ans, la plateforme sociale a appris à comprendre les aspirations de la jeune génération. Si les Français représentent seulement 5% de meurs utilisateurs aujourd’hui, il y a fort à parier que la vague Yubo déferle en France d’ici peu. Pour le moment, cap sur l’Amérique Latine et l’Asie où l’intérêt pour la plateforme sociale se fait de plus en plus ressentir.

Une envie de se démarquer de la course à la « notoriété »

Aujourd’hui, Yubo se démarque des autres réseaux sociaux grâce à une philosophie plus orientée vers l’authenticité que la notoriété (en savoir plus dans cet article). Pas de course aux likes ni aux vues, mais des échanges en temps réel qui permettent aux jeunes de se divertir et de passer du temps avec des gens qui ont les mêmes centres d’intérêt partout dans le monde. Pour les créateurs de Yubo, l’objectif est clair : permettre aux jeunes de continuer à socialiser, après les cours ou pendant le week-end.

Pour des jeunes qui déclarent se sentir souvent seuls, Yubo est une alternative – surtout en ces temps moroses – pour briser cette solitude et échanger de nouvelles personnes ! Depuis janvier 2020, l’appli ne cesse d’accueillir de nouveaux fervents utilisateurs, avec près de 10 millions nouveaux inscrits. Avec le confinement, le manque de contact humain et social se traduit par un désir accru d’échanger, de rire, de partager en ligne.

Yubo et sa fonctionnalité phare : le live

La valeur ajoutée de Yubo ? Le fait de pouvoir participer à des « lives » diffusés en direct. Les utilisateurs peuvent contribuer à des débats sur l’actualité, participer à des karaokés, faire des tutos makeup ou des tours de magie… Yubo propose des lives amusants, créatifs, musicaux qui mêlent divertissement, apprentissage et découverte.

Disponible partout dans le monde, les participants aux lives ont la possibilité de rejoindre des lives diffusés depuis n’importe quel pays. Une façon de briser la glace et les frontières en encourageant les échanges entre utilisateurs étrangers.

Notamment depuis l’instauration des confinements, Yubo a dépassé la barre des 100 000 lives lancés chaque jour sur la plateforme à travers le monde ! À l’heure où il est difficile de voyager, Yubo est une porte ouverte sur le monde qui offre une expérience inédite aux jeunes utilisateurs.

Échanger dans un cadre 100% sécurisé

Pour les fondateurs de la plateforme sociale, il est essentiel d’avoir un système de modération implacable. Aussi, ils ont décidé de mettre l’accent sur la surveillance des contenus indésirables et du harcèlement en ligne. Dès son lancement, Yubo a suivi cette ligne directrice pour offrir un cadre entièrement sécurisé à ses utilisateurs.

Grâce à des algorithmes uniques et efficaces, les contenus échangés (visuel ou sémantique) publiquement sont analysés et retirés selon leur niveau de dangerosité. Des modérateurs humains agissent en temps réel partout dans le monde, 24h sur 24 pour garantir le respect des règles strictes mises en place sur la plateforme mais surtout la sécurité de ses jeunes utilisateurs. Une veille appréciée des parents, parfois inquiets de l’utilisation des applications sociales par leurs adolescents.