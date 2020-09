C’est un fait rare pour être noté. Dans un billet de blog posté le 23 septembre 2020, Wikipedia a annoncé que son design allait évoluer pour la première fois après dix ans de stagnation, et l’encyclopédie a même donné un aperçu des changements à venir.

Un élément incontournable du Web

L’encyclopédie en ligne fêtera ses vingt ans l’année prochaine, et elle sans aucun doute un élément incontournable d’Internet. Elle compte par exemple plus de 6 millions d’articles en anglais et son impact sur le tourisme des villes a été prouvé. Au total, elle inclut 53 millions d’articles dans près de 300 langues différentes. Il est donc désormais temps de mettre à jour son design, avec pour but de rendre l’expérience de lecture plus agréable et simplifiée pour ses nouveaux utilisateurs, explique-t-elle dans son communiqué :

« La conception du bureau est particulièrement importante pour les nouveaux utilisateurs qui sont venus sur Internet pour la première fois au cours de la dernière décennie. Pour ces utilisateurs, une grande partie de la vaste gamme de fonctionnalités du site peut sembler écrasante et difficile à comprendre. Afin de les accueillir et de les inciter à revenir, nous devons leur fournir non seulement un excellent contenu et une expérience attrayante et facile à utiliser, mais aussi une expérience qui corresponde à leur perception d’un site moderne, fiable et accueillant ».

Optimisations pour une expérience de navigation simplifiée

Plusieurs changements sont donc à prévoir, et Wikipédia a pris soin de les présenter via des GIFs sur son site. Parmi les plus notables, le rétrécissement du logo qui prendra beaucoup moins de place sur la page. La sidebar située sur la gauche va également pouvoir être cachée afin d’élargir la zone de lecture, tandis que le menu comportant le plan de l’article, le sommaire, sera déplacé en haut à droite de la page et sera désormais coulissant, il n’y aura donc plus besoin de scroller pour aller sur la partie qui vous intéresse.

Wikipédia a précisé que ces modifications ne seraient pas réalisées en une seule fois, mais viendront de manière progressive. La version finale devrait être finalisée pour la fin de l’année 2021. On ignore toutefois si l’évolution concernera aussi la version mobile de l’encyclopédie en ligne.