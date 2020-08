De plus en plus d’internautes décident d’utiliser un Virtual Private Network (VPN), pour naviguer sur le web. En effet, un VPN présente deux intérêts principaux : passer outre les filtres géographiques, notamment pour regarder du contenu sur des plateformes de streaming et protéger son anonymat sur le web. Il existe sur le marché plusieurs solutions, à petits prix notamment Ivacy.

Vos contenus favoris, sans latence !

Ivacy VPN est un logiciel créé en 2007 et aujourd’hui utilisé par des millions d’internautes dans le monde entier. Ivacy est le premier fournisseur VPN à avoir créé une fonction unique : “l’effet tunnel séparé”. Ainsi, les internautes choisissent les informations partagées à leur fournisseur d’accès internet et celles qu’ils gardent pour eux. Ils peuvent également accéder à des contenus locaux et étrangers, en même temps sans aucune limite.

Ivacy présente toutes les caractéristiques traditionnelles d’un VPN. L’adress IP peut être masquée afin de naviguer en toute sécurité sur le web. Ivacy propose un chiffrement à 256-bits. Il s’agit du protocole issu de l’armée !

Pour regarder les contenus de Netflix, disponibles à l’étranger comme par exemple aux États-Unis, Ivacy permet de contourner les filtres géographiques et ainsi regarder des contenus débloqués, le tout sans latence ! En effet, le VPN d’Ivacy offre une bande passante illimitée !

À noter, Ivacy est présent sur toutes les plateformes, notamment grâce à un réseau de plus de 1 000 serveurs dans plus de 100 lieux à travers le monde, assurant d’excellents débits. Ivacy dispose d’applications dédiées à toutes les plateformes. On peut notamment citer : iOS, Android, Windows, Mac, Chrome ou encore Firefox. Ivacy peut également être configuré sur Linux, Smart TV, Blackberry…

Avec un abonnement Ivacy, il est possible d’accéder à une protection sur cinq appareils en simultané ou 10, en fonction du forfait choisi.

Une solution complète pour moins de 1 euros par mois

Côté prix, Ivacy propose 3 forfaits à prix complètement raisonnables :

Le forfait 1 mois est facturé 8,99 euros

Le forfait 1 an facturé 38,93 euros (3,24€/mois) offre une remise de 64%

Le forfait 5 an permet d’économiser 90% et est facturé 54 euros, soit 0,9 euros par mois

Tous les forfaits débloquent les plateformes suivantes : BBC iPlayer, Disney+, Amazon Prime, Hulu et 7 régions majeures de Netflix, parmi lesquelles, les États-Unis, la France, le Japon, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Allemagne et le Canada.