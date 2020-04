Un livre blanc complet et gratuit pour tout savoir sur le concept de Digital Workplace et comprendre comment, pas à pas, mener la transformation digitale au sein d’une organisation en passant d’un intranet à une solution aux prises avec les grands enjeux de “l’expérience collaborateurs” : la Digital Workplace

Le besoin de changement, d’évolution, de transformation, se fait ressentir autant chez les professionnels…qu’au sein des organisations. Là où l’intranet, aux prises avec les nouveaux enjeux d’usages et pratiques de travail, tire souvent la langue, une Digital Workplace va être au centre de l’expérience collaborateurs et articuler l’ensemble des technologies utilisées dans l’entreprise : les mails, les logiciels de messagerie instantanée, les réseaux sociaux,

les applications professionnelles, les solutions de réunions virtuelles, etc.

Jane McConnell, spécialiste franco-américaine dans le domaine de l’entreprise digitale voit en la Digital Workplace une intersectionnalité entre les collaborateurs, l’organisation et les outils utilisés. Seulement comme pour toute intégration de solution au sein de l’entreprise, la mise en place d’une Digital Workplace demande de s’interroger sur les raisons de la démarche, le timing, les étapes clés, etc. C’est tout le propos de cet ebook écrit par Alain Garnier figure du web français. et cofondateur et CEO de Jamespot, un éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions collaboratives et sociales qui a pu observer depuis 14 ans les organisations s’équiper en réseaux collaboratifs internes avec les écueils inhérents à ce type de projets..

Au programme de ce livre blanc, 3 grandes parties pour cerner les enjeux et processus de la mise en place d’une Digital Workplace :

Partie 1 : Tout savoir sur la Digital Workplace

Une digital workplace pour remplacer l’intranet

Pourquoi passer à la digital workplace

Quand basculer vers la digital workplace

Qui va avoir accès à la digital workplace

Comment mettre en place la digital workplace

Partie 2 : Démarrer sa Digital Workplace en toute sérénité

Partie 3 : Convaincre sa direction et lever les objections

10 arguments pour convaincre

Ne pas le faire avec Microsoft, Google, etc.

Sauver le shadow it

Et ensuite ?

Jamespot est une plateforme collaborative construite autour de 85 modules qui charpentent les réseaux sociaux d’entreprises de 250 organisations et affiche des références solides comme SeLoger, EDF, l’Oréal, Unither Pharmaceuticals ou encore Qualiac.