Un guide complet écrit par Alain Garnier, multientrepreneur et CEO de Jamespot, sur les bonnes pratiques et facteurs clés de succès dans la mise en place d’un RSE au sein d’une organisation.

Un réseau social d’entreprise présente de nombreux avantages pour une organisation. Au-delà de favoriser l’engagement des salariés, un RSE permet de renforcer la collaboration et la cohésion entre les différents services, favoriser l’échange et la communication, le partage de connaissances et de nombreuses autres aménités qui favorisent la transformation digitale des entreprises.

Cependant, et comme tout projet, mettre en place un réseau social d’entreprise ne s’improvise pas. Outil de collaboration, de communication et de travail, son implémentation nécessite de clarifier les raisons de la création du projet, de définir des objectifs, d’impliquer les différentes parties prenantes et d’instaurer des indicateurs de mesure. Ce guide d’une trentaine de pages revient sur les grandes étapes du processus de lancement d’un RSE qui permettent de s’assurer de la viabilité du projet.

Auteur de ” le Réseau Social d’Entreprise ” coécrit avec Guy Hervier, fondateur des entreprises ARISEM (revendu à Thalès) et de EVALIMAGE (revendu à TheCRMCompany), Alain Garnier est une des figures du web français. Cofondateur et CEO de Jamespot, un éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions collaboratives et sociales, il a pu observer depuis 14 ans les organisations s’équiper en réseaux sociaux internes avec les écueils inhérents à ce type de projets. De fait, quand on parle d’implémentation d’un réseau social d’entreprise et quand on songe à en intégrer un, son analyse des facteurs clés de succès mérite qu’on s’y attarde.

Au programme de ce livre blanc, 7 grandes parties qui vous guident dans le processus de lancement d’un réseau social d’entreprise :

Avant de se lancer : choisir l’angle propice

Le projet rse : un projet comme les autres ?

Définir son objectif business puis son levier business

Trouver des sponsors et l’équipe

Déployer son réseau et former ses équipes

Mesurer et démontrer encore et encore

Conclusion : comment se lancer ?

Jamespot est une solution collaborative construite autour de 85 modules qui façonnent les réseaux sociaux d’entreprises de 250 organisations et présentent de belles références comme SeLoger, EDF, l’Oréal, Unither Pharmaceuticals ou encore Qualiac.