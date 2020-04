Alors que 3,4 milliards de personnes sont confinées à travers le monde depuis plusieurs semaines, le télétravail explose et l’envoi d’e-mails devient une nécessité pour maintenir un lien avec ces collègues, clients et prospects. Et si vous profitiez de ces e-mails pour faire passer des messages forts ?

C’est ce que propose Letsignit, une solution complète de signature mail utilisée par des entreprises comme Sephora, Mediametrie ou Pernod Ricard pour transformer chaque e-mail envoyé par les collaborateurs en campagne marketing ciblée. Pendant toute la durée de la crise sanitaire que nous traversons, Letsignit a décidé de mettre en place un dispositif solidaire et d’ouvrir sa solution gratuitement pour les PME françaises. 200 entreprises ont déjà rejoint le dispositif et ont créé leurs bannières. L’occasion idéale pour communiquer avec vos clients sur la manière dont vous vous adaptez à la crise. Letsignit met aussi à la disposition de tous des bannières reprenant les messages importants COVID-19 d’après les cas d’usages les plus utilisés.

Comment utiliser sa signature mail comme levier de communication dans un contexte de crise ?

Avec une bannière dans votre signature mail, vous êtes assurés que le message sera visible pour l’ensemble de vos interlocuteurs. Letsignit a identifié trois cas d’usage particulièrement utilisés depuis le début de la crise.

1 – Les bons gestes – Tout d’abord, nombreuses sont les entreprises qui souhaitent relayer les consignes gouvernementales. Dans ce cas précis, le message s’adresse autant aux collaborateurs de l’entreprise qu’à ses clients. Pour que la cohérence du message soit totale, Letsignit recommande de faire rediriger ces bannières vers le site du gouvernement. Voilà un bon moyen de montrer son engagement et de prendre part au combat contre la pandémie à son échelle.

2 – Ce qui change dans l’organisation – Certaines entreprises ont besoin de communiquer avec leurs clients sur l’organisation interne mise en place depuis le confinement. Propices à tenir informé les partenaires et leur donner les principales indications, de tels messages permettent aux entreprises de rassurer leurs clients et de montrer que, malgré la généralisation du télétravail, les équipes continuent d’avancer et travailler sur leurs projets. Ces bannières sont également là pour rassurer sur l’engagement des équipes tout en montrant que les mesures de distanciation sociale sont bien respectées.

3 – Nous avons décidé d’être acteur – Enfin, Letsignit a identifié un troisième cas d’usage et pas des moindres. Beaucoup d’entreprises ont transformé leur activité première pour aider les professionnels de santé. Certaines comme LVMH se sont mises à produire du gel hydroalcoolique pour subvenir au manque. D’autres comme la BPI France ont mis en place des plans de soutien d’urgence aux entreprises et utilisent la signature mail pour le faire savoir.

Discrète mais visible, une signature mail calibrée permet de communiquer en toute humilité sur les actions auxquelles prend part l’entreprise. Chaque email d’un collaborateur se fait ainsi le relai de ces initiatives automatiquement.

À l’aide d’un back office mis à disposition du service communication, vous pourrez facilement créer votre modèle de signature et y ajouter des bannières de communication. Il suffit ensuite de connecter la messagerie des utilisateurs avec Letsignit pour qu’ils puissent profiter des signatures et des campagnes automatiquement. C’est extrêmement facile grâce aux connecteurs natifs avec les messageries Microsoft Office 365/Exchange et G Suite.

En testant ce dispositif solidaire dès aujourd’hui, vous pourrez vous rendre compte de son impact et ainsi entrevoir les opportunités des bannières marketing dans vos signatures mail. Profitez de cette période pour tester et optimiser vos campagnes afin d’être aguerris pour l’après-crise.