Levier marketing clé historique, le SMS Marketing connaît depuis quelques années un réel boom. Ses avantages sont nombreux notamment, car aujourd’hui tout le monde dispose d’un téléphone portable. Cependant, même si le SMS marketing est un levier intéressant, il doit être utilisé à bon escient, sans abus et surtout en complément de votre stratégie marketing actuelle, à savoir les réseaux sociaux, les emails etc.

Découvrez à travers cet article tous les avantages du SMS Marketing et surtout quels sont les points clés pour créer une campagne SMS marketing efficace !

Qu’est ce le SMS Marketing et quels sont ses avantages ?

Derrière ce terme, se cachent de nombreuses choses. Le SMS Marketing est un levier qui permet aux marques d’entrer et rester en contact avec leurs clients.

Dans l’usage, une marque envoie en masse un message à des prospects ou clients, qui ont consenti à en recevoir. Les messages peuvent être promotionnels, informatifs ou encore être des relances.

Comparés aux mails, les SMS sont plus courts, en moyenne 160 caractères et sont délivrés immédiatement. De plus, ces derniers sont lus dans les 3 minutes après envoi.

L’engagement y est également plus conséquent : 70% des clients disent que le SMS attire davantage l’attention. Enfin, le taux de désinscription y est très faible, seulement 0,13%.

À savoir, en France le SMS Marketing est très réglementé. Il n’est pas autorisé d’envoyer des SMS le dimanche, les jours fériés, ni entre 20h et 8h.

L’utilisation du SMS marketing peut-être utile si vous souhaitez :

● augmenter la notoriété de votre marque (sms relationnel)

● renforcer l’engagement des clients (sms promotionnel)

● générer plus de ventes (sms transactionnel)

Comment créer une bonne campagne SMS Marketing ?

Avant de commencer votre campagne SMS Marketing, il est essentiel d’obtenir l’accord explicite de vos prospects/clients. Légalement, vous n’avez pas le droit d’entrer en contact avec des personnes qui n’ont pas clairement consenti à l’utilisation de leur numéro.

Pour obtenir le consentement, il vous suffit d’inclure un champ sur votre site, ou dans vos formulaires. Pour faire les choses bien, pensez à expliquer à quoi leur numéro servira.

Par ailleurs, il doit être simple pour eux de se désabonner. Vous pouvez ainsi inclure un lien dans vos SMS ou bien un numéro qui entraînera le désabonnement en écrivant STOP.

Ensuite, le SMS reste un moyen de contact assez intime. N’abusez pas des campagnes et envoyez des SMS lorsque cela est vraiment utile. Il est également essentiel d’envoyer votre SMS au bon moment, celui où le destinataire sera le plus réactif.

Les soldes, l’anniversaire d’un client, une offre exclusive sont par exemple, des occasions idéales. Votre SMS doit apporter de la valeur au destinataire. Il est donc important de mettre en avant et très clairement ce que le destinataire va tirer de ce message et surtout d’aller droit au but, afin de garder le message court. Là où vous pouvez faire la différence, dans vos campagnes SMS Marketing, c’est dans la personnalisation !

Pour conclure, si vous n’avez pas encore essayé le SMS Marketing, 2020 est peut-être la bonne occasion pour ! Ce levier présente des avantages importants et est surtout complémentaire avec une stratégie d’email marketing. Si votre entreprise se trouve dans le secteur du e-commerce, le SMS Marketing est un moyen efficace pour augmenter votre ROI !