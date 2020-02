En tant que marketeur, il est commun de passer d’un outil à un autre pour créer des landing pages, lancer une newsletter ou encore créer des campagnes de marketing automation. Le switch incessant entre les outils est une vraie perte de temps et surtout de productivité. Afin de vous faciliter la tâche, découvrez aujourd’hui Wishpond. Une suite d’outils marketing tout-en-un qui vous aide à créer des campagnes et à capturer plus de prospects, le tout à partir d’une seule et même plateforme.

Grâce à cet outil, vous pouvez créer différents types de campagnes, en passant des landing pages, aux jeux concours sur les réseaux sociaux, aux pop-ups de promotion ou encore aux pop-ups d’abandon panier, sans oublier les formulaires ou bien l’envoi de newsletters. L’outil de création de landing page est très simple à prendre en main et fonctionne en drag & drop. Aucune compétence en code n’est nécessaire et il est possible d’avoir un aperçu du rendu sur différents appareils.

Toutes les campagnes mises en place peuvent être suivies via le dashboard complet fourni via Wishpond. Vous pouvez suivre en temps réel les performances des URLs, le nombre de conversions ou encore le taux de conversion.

L’outil se divise en deux onglets : celui des campagnes avec les différents éléments cités plus haut et celui des Leads. Dans l’onglet lead, il est possible de voir les listes d’email et les différents contacts collectés et récupérer leurs informations. À la suite de cela, il est possible de définir des workflows automatiques de marketing automation.

Wishpound peut être connecté à une trentaine d’outils marketing comme Slack, SalesForce, Zapier ou encore Mailchimp.

Profitez d’un accès à vie à Wishpond via Appsumo

Appsumo propose un deal permettant de bénéficier d’un accès à vie à Wishpond et profiter de toutes les mises à jours des différents plans. 3 offres sont proposées :