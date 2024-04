Pour faire la différence dans le monde du web, il faut réussir à tirer son épingle du jeu. Des visuels originaux jouent un rôle indéniable pour atteindre cet objectif. Toutefois, tout le monde ne peut pas s’improviser graphiste ou maîtriser des outils techniques comme Photoshop. Également, toutes les PME n’ont pas le budget pour solliciter un professionnel.

Dans ce cas-là, il vaut mieux s’équiper d’une suite d’outils qui vous facilitera la création de visuels qualitatifs, comme Pixelied.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

La solution est aujourd’hui une véritable référence dans le monde du graphisme. Elle permet à toutes les entreprises et aux indépendants de donner vie à leurs idées, sans y passer des heures. Riches en fonctionnalités, des milliers de templates, des millions de photos et d’illustrations… Petit tour d’horizon de ce puissant outil, qui est une solide alternative à Canva.

JE PROFITE DE PIXELIED À -76%

Une puissante alternative à Canva

Conscients que la création de visuels est loin d’être une tâche évidente, les créateurs de Pixelied ont eu à cœur de créer une solution simple à prendre en main. Cela se traduit directement par l’interface, intuitive et agréable. Depuis celle-ci, vous accédez à des milliers de templates pour tous vos canaux de communication : publication sur Facebook, post LinkedIn, vignette YouTube, en-tête d’e-mail, bannière publicitaire, couverture de podcast… Et plus encore. Autant dire que vous trouverez votre bonheur.

Les modèles peuvent être filtrés par catégorie, couleur et mot-clé pour vous aider à trouver plus rapidement la perle rare. Chacun d’entre eux est soigné et professionnel. Vous trouverez des styles bien différents qui correspondent à toutes vos envies et vos besoins. De plus, chaque template est personnalisable.

Bien entendu, vous pouvez démarrer d’une page blanche pour laisser libre cours à votre créativité. L’éditeur est simple à utiliser. En quelques clics, vous ajoutez du texte, des formes, des icônes… Là repose l’un des atouts de Pixelied : la solution dispose d’une bibliothèque de plus de 3 millions d’images, d’illustrations et de visuels pour faire la différence. Vous pouvez aussi ajouter vos propres éléments, importer des polices d’écritures et des couleurs.

JE PROFITE DE PIXELIED À -76%

Transformez vos idées en visuels grâce à l’IA

Comme bon nombre d’outils aujourd’hui, Pixelied s’appuie sur les capacités de l’intelligence artificielle (IA) pour augmenter la puissance de ses fonctionnalités. Grâce à cette technologie, vous pouvez transformer un prompt en un beau visuel. Quatre variations d’images vous sont générées pour vous laisser le choix. Si un détail vous pose un problème, aucun souci : vous pouvez personnaliser les visuels créés par l’IA.

Il est aussi possible d’ajouter un texte, une icône ou encore mettre un filtre. Vous pouvez supprimer le fond en un clic pour en concevoir un autre directement sur Pixelied, le tout, à l’aide de l’IA.

Toutes vos créations sont rangées dans des dossiers pour une meilleure organisation. Vous avez la possibilité d’en partager l’accès à vos clients ou collaborateurs pour obtenir leur avis.

Un outil très complet à petit prix

Pixelied est un véritable allié dans la création de vos contenus visuels. Simple, puissant et intuitif, il va révolutionner la conception de vos présentations, publications, bannières… Cela, à un prix très compétitif : 49 dollars à vie au lieu de 204 dollars. Une réduction de 76 % qui vous permet d’obtenir l’outil sans vous ruiner.

JE PROFITE DE PIXELIED À -76%

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.