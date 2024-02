Depuis plusieurs mois, l’usage de l’intelligence artificielle (IA) fait débat. Certains le voient comme une menace, d’autres comme un véritable atout. Qu’importe le point de vue, il y a bien une affirmation qui met tout le monde d’accord : l’IA permet d’améliorer la productivité d’une société. C’est d’autant plus vrai avec des outils comme Odin, un assistant IA qui vous assiste dans l’ensemble de vos tâches et contenus. L’objectif : gagner en temps et en efficacité !

Un outil tout-en-un pour chacune de vos tâches

Odin est un assistant IA qui vous aide dans toutes vos tâches récurrentes. Pour cela, il s’appuie sur une base de connaissances qui regroupe toutes les informations sur votre entreprise, vos services et vos produits. Vous pouvez alimenter celle-ci grâce aux données et documents de votre choix. L’outil est même capable de scraper les informations d’une de vos listes d’URL pour s’enrichir davantage. Vous l’aurez compris, c’est simple comme bonjour.

Simplicité est également le mot d’ordre lorsqu’il s’agit d’utiliser Odin. Comme avec les chatbots populaires, il suffit de saisir un prompt pour obtenir une réponse. Cela est particulièrement utile pour avancer plus rapidement dans un projet, créer des contenus facilement, compléter des tâches… Aussi, l’outil dispose d’une fonctionnalité dédiée aux meetings qui devrait vous plaire. Il est capable d’enregistrer et de transcrire vos réunions comme un pro pour vous faire gagner du temps. Le plus, c’est que vous pouvez ensuite lui poser une question sur un de vos meetings, comme les sujets discutés, et l’IA sera capable de vous répondre. Autant dire que vous avez toutes les informations nécessaires à portée de main grâce à Odin.

Pour aller encore plus loin, il est possible de créer des workflows automatisés, qui vous permettront de recevoir automatiquement un résumé de vos réunions.

Un chatbot pour vos clients

Si Odin est particulièrement utile en interne, il est aussi efficace pour améliorer votre expérience client. Toujours grâce à votre base de connaissances, l’outil est capable de répondre aux questions émises par vos clients, dont les plus récurrentes. Cela évite à vos équipes de passer du temps à répéter les mêmes propos.

Grâce à ce dispositif, les clients peuvent obtenir des réponses à leurs questions 24h/24h, 7j/7j. C’est un bon moyen d’améliorer votre réactivité, et donc la satisfaction de vos clients.

Choisissez votre modèle de langage !

Odin vous laisse choisir votre propre modèle de langage selon vos préférences : GPT-3.5, Claude 2, GPT-4 et plus. De cette façon, vous pouvez utiliser celui qui correspond le plus à vos besoins.

Il est même possible de créer votre propre agent conversationnel à partir d’une feuille blanche. Depuis l’outil, vous concevez le système de prompts qui vous convient, et le tour est joué.

-84 % sur Odin

Vous l’aurez compris, Odin est un assistant IA qui saura vous accompagner dans chacune de vos tâches quotidiennes. Pour profiter pleinement de ce qu’il a à vous offrir à bas prix, une offre à 59 dollars à vie au lieu de 360 dollars est proposée. Une réduction de -84 % à ne surtout pas rater !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.