À l’ère du digital, les réseaux sociaux sont indéniablement au cœur de toute stratégie de marketing et de communication. Aucun détail ne doit être laissé au hasard : la création des visuels, la rédaction du post, l’analyse des résultats… Autant dire que gérer des plateformes sociales demande beaucoup de temps et d’efforts. Gérer vos contenus social media plus rapidement et efficacement, c’est possible avec Picmaker.

Créez des visuels attractifs grâce à l’IA

Picmaker est l’un des outils phares dans le monde des réseaux sociaux. Déjà adoptée par plusieurs spécialistes du secteur, la solution a d’abord séduit grâce à ses fonctionnalités créatives. Via une interface intuitive, vous pouvez concevoir des visuels à partir des milliers de modèles disponibles, puis les personnaliser grâce à l’intelligence artificielle (IA) et aux ressources proposées (photos, vidéos, icônes…). Une option particulièrement utile qui permet de se démarquer sans y passer des heures.

On retrouve des fonctionnalités indispensables lorsqu’on travaille dans la création de contenus. Parmi elles, la suppression de l’arrière-plan ou encore le redimensionnement des images dans plusieurs formats. Vous l’aurez compris, Picmaker dispose de tous les outils dont vous avez besoin.

Les visuels peuvent ensuite être publiés sur LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, et Pinterest sans quitter la solution. Pour cela, il faudra simplement y connecter vos comptes réseaux sociaux. En outre, les créations peuvent également servir pour vos autres supports de communication. En quelques instants, vous les transformez en brochure, en invitation, en logo et bien plus. Cette option est indispensable pour avoir une image de marque cohérente sur l’ensemble des canaux.

Planifiez et gérer vos publications en un clic

Les atouts de Picmaker ne s’arrêtent pas là. L’outil est désormais équipé d’un onglet de planification de publications. Depuis celui-ci, vous planifiez et gérez les posts sur l’ensemble de vos réseaux sociaux. Bien entendu, tous les membres de votre équipe de communication/marketing peuvent collaborer sur le calendrier. De cette façon, tout le monde est sur la même longueur d’onde !

Il est possible de faire des campagnes ciblées en regroupant les posts qui ont le même objectif.

Point important : si nécessaire, vous pouvez créer un processus avec une option de validation des publications. C’est particulièrement utile pour les agences, qui doivent faire valider les posts à leurs clients avant de les publier.

Le suivi des performances étant un point essentiel de toute stratégie social media, Picmaker s’arme d’un onglet “Analytics”. Il offre une vision d’ensemble sur le nombre de likes, d’impressions, de commentaires, le taux de reach, le taux d’engagement… Toutes les données qui comptent pour prendre des décisions éclairées.

Une offre -80 % à ne surtout pas manquer

Prêt à simplifier et à optimiser votre stratégie social media ? En ce moment, Picmaker est disponible dès 69 dollars au lieu de 380 dollars. Il s’agit d’une offre éphémère, donc n’attendez pas.