La gestion des rendez-vous professionnels peut s’apparenter à une véritable mission, particulièrement lorsqu’on utilise plusieurs calendriers. Résultat, on s’emmêle les pinceaux et on manque une réunion importante. Si cela ne paraît pas dramatique au premier abord, les conséquences peuvent être majeures lorsque le meeting en question était avec un client, un prospect ou le PDG de votre entreprise. C’est justement pour éviter de telles situations que TidyCal existe. Grâce à cette solution, tous vos calendriers sont réunis à un seul endroit !

Tous vos agendas sur une seule plateforme

Avec TidyCal, plus besoin d’osciller entre vos agendas Google, Microsoft et Apple. Ils sont tous synchronisés sur la plateforme, vous offrant une vision d’ensemble de tous vos rendez-vous et disponibilités. Vous pouvez même connecter l’outil à Zoom ou Google Meet pour accéder à vos visioconférences en un clic. Le plus, c’est que TidyCal se charge de créer les liens des réunions. Vous n’avez donc à vous soucier de rien !

Comme sur Calendly, vous pouvez définir un rendez-vous type avec une plage horaire prédéfinie. C’est particulièrement pratique pour les Sales qui effectuent plusieurs rendez-vous avec des prospects dans la journée. En outre, il est possible de renseigner vos créneaux de disponibles. La page peut ensuite être intégrée directement au site de votre entreprise, permettant à vos visiteurs de prendre rendez-vous rapidement via votre home page. L’outil récupère alors tous les renseignements dont vous avez besoin sur le client qui a pris le rendez-vous.

Si vous vendez des services, comme des séances de coaching professionnel ou des conseils marketing, vous pourrez profiter des intégrations à Stripe et PayPal, qui vous permettront de recevoir des paiements en quelques secondes. La simplicité est le mot d’ordre avec TidyCal.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Des fonctionnalités pour simplifier le quotidien des entreprises

TidyCal s’arme aussi de puissantes fonctionnalités utiles pour l’organisation de réunions internes. La première, c’est la possibilité de paramétrer des réunions récurrentes dans l’agenda de plusieurs personnes. La seconde, et la plus intéressante, c’est la création de sondages. Chaque individu qui participera à la réunion vote pour l’horaire qui lui convient le mieux, et le tour est joué. Cela évite de multiples échanges et débats par e-mail pour trouver un créneau qui convient à tout le monde.

Un calendrier personnalisé aux couleurs de votre entreprise

L’esthétisme joue un rôle important dans toutes vos communications. Cela vaut même pour votre calendrier. Avec TidyCal, vous pouvez créer un bel agenda intuitif et personnalisé aux couleurs de votre entreprise. Votre identité visuelle est ainsi cohérente sur tous vos supports, dont votre agenda.

Également, l’outil propose des options de traduction automatique permettant d’adapter l’interface en fonction de l’utilisateur. Une option particulièrement utile pour que vous ne manquiez aucun deal !

Une offre à vie à seulement 29 dollars

En ce moment, profitez d’un accès à vie à toutes les fonctionnalités de TidyCal pour seulement 29 dollars. Il s’agit d’une offre limitée, donc ne tardez pas !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.