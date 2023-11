En 2013, lesBigBoss débarquaient avec un concept inédit : la Winter Édition. Un événement unique qui promet aux décideurs et partenaires trois jours d’interactions et d’échanges pour booster leur business. Le tout, dans un cadre montagnard idyllique. Une promesse généreuse qui séduit, depuis une décennie maintenant, les professionnels du digital marketing, de l’e-commerce, de la communication ou encore de la data.

Aujourd’hui, place à la célébration pour fêter les dix ans de ce rendez-vous devenu incontournable. Cette année, lesBigBoss vous attendent du 1ᵉʳ au 3 décembre dans les Alpes françaises, au Club Med de Tignes. Un cadre unique pour se rencontrer, initier de potentiels partenariats sur des projets inspirants et s’inspirer.

Pour cette nouvelle édition, la thématique mise à l’honneur est “L’intelligence artificielle rendra-t-elle le digital business plus rentable et vertueux ?”. Un sujet actuellement sur toutes les lèvres, et déjà ancré dans les futures stratégies de bon nombre d’entreprises.

Les rencontres B2B, la raison d’être des BigBoss

Pour célébrer les dix ans de la Winter Edition, plus de 700 professionnels se retrouveront dans les montagnes. Au programme, trois journées pour rencontrer de nouveaux partenaires ou clients et déployer de futurs projets stratégiques. Comme pour leurs précédents opus, lesBigBoss s’appuient sur leur puissant outil de matchmaking pour organiser des rendez-vous véritablement qualifiés. Cette année, ce sont plus de 7 000 speed dating professionnels qui seront orchestrés. Des moments particulièrement opportuns pour conclure de nouveaux deals et donner une nouvelle impulsion à son activité.

Outre ces entretiens, les participants pourront profiter de moments de networking plus informels pour échanger dans un cadre convivial et festif. De nombreuses activités de team building seront également organisées pour renforcer le networking affinitaire. Autant dire que les occasions de réseauter ne manqueront pas.

Un opus pour s’élever professionnellement

Avec leurs événements, lesBigBoss cherchent à inspirer les professionnels pour construire leurs stratégies business de demain. Pour ce faire, le spécialiste de l’événementiel B2B proposera aux annonceurs cinq workshops exclusifs, organisés par des grands noms du digital :

Comment la connaissance client et la digitalisation du parcours transforment la performance marketing ? Animé par Wisecom ;

Synergie SEO / SEA : comment identifier et travailler les mots-clés à fort ROI pour booster votre acquisition ? Animé par Netlinking.fr ;

Connaissance client : comment l’optimiser grâce à la science comportementale ? Animé par Igonogo ;

IoT : comment vos clients en temps réel grâce à la data et l’internet des objets & infrastructures ? Animé par Thinkz ;

Comment accélérer la transformation de votre entreprise avec une approche globale numérique, ingénierie & cloud ? Animé par HCL Technologies.

La transformation digitale sera également un sujet abordé lors d’une conférence exclusive orchestrée par Frédéric Cavazza, Consultant et conférencier en accélération numérique. L’expert réalisera une rétrospective de la digitalisation sur les dix dernières années, et abordera les perspectives d’évolution des usages et pratiques pour la décennie à venir.

Toujours sur la thématique de l’innovation, Samuel Gaulay, Fondateur de MagicTech, abordera l’usage des IA génératives et leurs limites lors d’une keynote unique. Une prise de parole à ne surtout pas manquer pour comprendre le rôle que joue cette technologie dans le monde professionnel d’aujourd’hui. Un point sur lequel reviendra aussi Guillaume Calfati, Expert en intelligence artificielle générative chez Stellantis lors d’une conférence intitulée “Comment faire face au tsunami de l’IA générative dans votre entreprise ?”.

Pour insuffler cette dynamique d’innovation au sein de son business, Louisiane Setton, fondatrice du programme GamInnov, proposera des entretiens one-to-one. Durant ces dix minutes, un speed test sera réalisé pour estimer le niveau de maturité du participant et les points d’amélioration pour pouvoir diffuser une culture d’innovation au sein de son entreprise. Un entretien privilégié et indispensable pour devenir une organisation innovante.

Les participants pourront également profiter de la Keynote de Brahim Asloum : “Dépassement de soi et atteindre les sommets : le business est un sport de combat ! “. Enfin, Frederic Faivre (FEVER Paris) animera une Mastercl(AI)ss “Booster votre créativité professionnelle avec ChatGPT”, une bonne manière de s’actualiser sur l’utilisation de ce levier dont les potentialités se dessinent encore.

Une cérémonie unique pour récompenser les top décideurs de l’année

Les traditionnels BigBoss Awards viendront clôturer cet événement exceptionnel. Les décideurs et les experts les plus performants de l’écosystème des BigBoss seront récompensés. L’objectif est de mettre en lumière leur travail. Plusieurs prix sont attribués, parmi lesquels l’Award du coup de cœur start-up.

Les récompenses seront remises par un jury d’exception, composé de plusieurs décideurs exerçant dans des entreprises de renoms. Renaud Perard, Directeur digital chez Bouygues, Barbara Guerin, Chief Marketing Officer chez Happn, Franck Gervais, CEO de Pierre et Vacances et Claire Cavaglione, Group E-commerce Director chez Europcar Mobility Group sont quelques-uns des vingt-neuf membres. Le jury sera présidé par Karine Schrenzel, PDG des 3 Suisses.

Entre rencontres one-to-one, contenus exclusifs et remise de prix, la Winter Edition 2023 s’annonce mémorable. Dixième opus oblige, quelques surprises pourraient bien attendre les participants durant l’événement. Pour ne pas en perdre une miette, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne. Les équipes des BigBoss vous recontacteront rapidement pour finaliser votre inscription.