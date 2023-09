Nous passons plusieurs heures par jour à rédiger des textes sur des canaux toujours plus nombreux : les e-mails, les réseaux sociaux, les messageries instantanées ou encore les documents partagés comme Google Docs. Des outils indispensables aux métiers du marketing, de la communication et plus globalement inhérents au monde de la tech. En 2023, ces canaux sont devenus indispensables pour échanger avec les clients, les prospects et les collaborateurs.

Très pratiques, ils peuvent néanmoins révéler nos faiblesses à l’écrit. Une étude de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), publiée fin 2022 par le ministère de l’Éducation, révèle que le niveau d’orthographe a baissé en France. Avec l’omniprésence des écrans, la pratique de l’écriture se perd et les fautes se multiplient. Pour pallier ce phénomène, le correcteur d’orthographe merci-app.com a développé une technologie capable de formuler des suggestions de correction d’orthographe en temps réel.

Que ce soit sur Slack, Canva, LinkedIn, Gmail, Mailchimp, Notion ou encore Messenger, la technologie intégrée de MerciApp s’adapte à tous vos outils. Cette extension pour navigateur (Chrome, Firefox et Edge) est une petite révolution pour les professionnels qui passent des heures à taper sur leur clavier. L’idée n’est pas d’arrêter de réfléchir et de relâcher tous vos efforts, mais plutôt d’éviter les petites fautes du quotidien, celles qui peuvent passer à travers les mailles du filet.

Un outil pour gagner du temps et de la crédibilité

C’est simple, selon une étude de l’Université de Western Ontario, « une seule faute d’orthographe peut donner une impression d’amateurisme ». Et c’est vrai. Qui n’a jamais mis de côté une candidature à cause d’une petite faute ? Ou refusé de rencontrer un prestataire parce qu’il avait envoyé un e-mail avec un mot mal orthographié ? C’est rédhibitoire n’est-ce pas ? Alors ne faites pas la même erreur et assurez-vous de ne plus laisser passer aucune faute.

En moyenne, un français laisse passer 21 fautes par jour dans sa communication professionnelle. Alors on pourrait penser qu’il suffit d’utiliser les correcteurs natifs présents dans nos logiciels du quotidien comme Word ou Google Doc. Mais en vous contentant de ces outils, vous laissez passer 60 % de fautes que MerciApp est capable de détecter. Utiliser un correcteur d’orthographe comme celui-ci, c’est aussi gagner un temps précieux de relecture : 22 minutes par jour en moyenne.

Optez pour l’excellence

Que ce soit auprès d’un prospect, d’un client ou même d’un collaborateur, les fautes d’orthographe peuvent mettre en péril votre crédibilité. « Une faute d’orthographe, c’est comme une tache sur la veste d’un vendeur de lessive : cela vous ôte un peu de crédibilité » disait Jean-Marc Hardy, initiateur des premières formations « écrire pour le Web » en Europe en 1999.

MerciApp se positionne comme un véritable assistant personnel qui analyse et corrige vos textes en temps réel, partout où vous écrivez. Avec la complexité qu’on lui connaît, la langue française est intransigeante. La technologie développée par les équipes passionnées de linguistique, d’intelligence artificielle et d’algorithmie est issue de 30 années de recherche. Optez pour l’excellence.