Les consommateurs ont l’habitude de regarder les témoignages laissés par d’autres clients pour se faire un avis sur la crédibilité d’une marque et la qualité du service offert. En lisant plusieurs avis positifs, il y a de fortes chances qu’ils aillent au bout de leur acte d’achat.

Le défi reste encore de collecter ces fameux témoignages. Il faut relancer les acheteurs et les convaincre de partager leur expérience, ce qui prend du temps. Pour ne pas y passer des heures, il est préférable d’utiliser un des nombreux outils de collecte d’avis clients disponibles sur le marché. Parmi eux, il y a Saastic.

Renforcer la réputation de sa marque

Avant tout, il faut importer sa base de contacts. Pour cela, il suffit de synchroniser Saastic avec son compte HubSpot, Stripe ou Zapier. Dans le cas où l’utilisateur ne sert pas d’un de ces services, il peut ajouter les informations demandées manuellement ou importer un CSV. Il choisit alors à quels acheteurs les e-mails de demande de témoignage sont envoyés et à quelle fréquence. Le design du message en question est entièrement personnalisable aux couleurs de son entreprise.

Le client partage ensuite son témoignage sur une landing page créée à l’aide de Saastic. Sur celle-ci, il choisit s’il souhaite donner son avis via G2, Capterra ou Trustpilot, et est redirigé vers le site de son choix. Dans le cas où il aurait vécu une mauvaise expérience, il peut laisser un commentaire via un formulaire qui ne sera visible que par la société. Les meilleurs avis peuvent, eux, être exposés sur le site web de cette dernière. Pour être informé en cas de nouvel avis déposé, il est possible d’activer les notifications par e-mail ou sur Slack.

Tous les témoignages sont lisibles depuis l’onglet “Reviews” de Saastic. Ils sont classés en fonction des notes reçues.

En ce moment, une promotion permet d’exploiter toutes les possibilités offertes par l’outil à bas prix. Pour 49 dollars à vie au lieu de 1 428 dollars, vous accédez à l’ensemble des fonctionnalités et pouvez envoyer jusqu’à 5 000 demandes d’avis clients par mois. Le nombre monte à 10 000 et 15 000 avec les licences supérieures, respectivement affichées à 98 et 149 dollars.

