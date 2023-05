Ces dernières années, les Directions des Systèmes d’Information (DSI) ont été confrontées à des défis inédits et à un risque cyber grandissant. Dans un tel contexte, elles ont dû repenser leurs stratégies pour dompter le chaos. Quelles actions ont-elles mises en place ? Quelles opportunités leur offrent les différentes crises ? Pour quels résultats ? Pour répondre à toutes ces questions, Siècle Digital a échangé avec Julien Villecroze, Directeur des Systèmes d’Information du Groupe Stelliant. L’expert abordera ces problématiques lors du Ready For IT, événement business pour les entreprises engagées dans la transition et la sécurité numérique. Il aura lieu du 23 au 25 mai prochain à Monaco.

Les DSI face à de nouveaux challenges

La distanciation sociale et le confinement, imposés par la crise sanitaire, ont contribué à l’accélération des technologies numériques et, par conséquent, des risques cyber. Ces derniers ont été exacerbés avec les nombreuses crises économiques et politiques qui ont suivi. Selon une étude menée par Check Point Research, les cyberattaques mondiales ont augmenté de 38 % entre 2021 et 2022. « Pour se prémunir contre les attaques informatiques, les entreprises doivent adopter des solutions de sécurité adaptatives, capables de faire face à l’évolution constante des menaces. Il est également crucial de sensibiliser et de former les employés à ces enjeux », explique Julien Villecroze.

Les récentes crises ont par ailleurs mis en lumière l’importance de la continuité des activités pour assurer la résilience des organisations. Pour ces dernières, il est donc essentiel de « planifier et de mettre en œuvre des stratégies de reprise après incident et de continuité des activités afin de garantir le bon fonctionnement des opérations et des services critiques en cas de perturbation », précise l’expert. Cela implique d’adopter plusieurs bonnes pratiques, comme l’évaluation régulière des risques, la mise en place de solutions de sauvegarde et de redondance pour les données et les infrastructures clés et l’essai de plans d’intervention d’urgence.

En parallèle de tous ces challenges conséquents, les DSI doivent aussi poursuivre la transformation numérique de leurs organisations. Pour le DSI de Stelliant, « le défi majeur réside dans la capacité à piloter et à accélérer ces initiatives tout en s’adaptant aux nouvelles exigences et attentes des clients et des employés ». Pour suivre la cadence et collaborer efficacement avec les autres départements, les équipes doivent être sensibilisées à ces nouveaux enjeux et surtout, bien formées.

Actionner plusieurs leviers pour surmonter les défis qu’imposent ces crises

Dans un tel contexte, les DSI peuvent-ils révolutionner leur modèle d’entreprise et d’exploitation ? Pour Julien Villecroze, c’est possible, à condition de repenser son approche. Elle doit être « axée sur l’alignement stratégique et l’innovation pour créer de la valeur au sein de l’entreprise ».

En somme, les objectifs et les stratégies technologiques doivent être alignés sur les objectifs commerciaux. Cela s’avère essentiel pour que les « investissements technologiques soutiennent directement la croissance, la compétitivité et l’efficacité de l’organisation », indique l’expert. Cela demande également de saisir les besoins métiers et les défis auxquels doit faire face leur entreprise. Sans cela, difficile de proposer les solutions adéquates.

Pour faire face à tous les challenges qu’imposent ces crises, les DSI doivent aussi avoir une approche centrée sur les données. Cela s’avère indispensable pour prendre des décisions plus stratégiques et piloter l’innovation. Comme l’explique le DSI de Stelliant, « cette démarche implique d’investir dans des outils d’analyse et de business intelligence, de promouvoir une culture de la donnée au sein de l’organisation et de mettre en place des processus pour garantir la qualité et la sécurité des données ».

Le développement des talents s’avère aussi crucial pour gérer les enjeux actuels et futurs. « Cela passe par un investissement dans la formation continue, le recrutement de talents spécialisés et la promotion de la diversité au sein des équipes », souligne Julien Villecroze. Outre la formation en interne, des partenariats avec des institutions éducatives peuvent être noués. L’objectif est de proposer un cadre attractif aux talents et de les fidéliser, ce qui s’avère être un véritable défi à l’heure où le marché des ressources humaines informatiques est sous tension.

Réussir à anticiper les risques

La bonne gestion des risques repose avant tout sur l’anticipation. Pour cette raison, la DSI doit mettre en place plusieurs outils et processus. « En tant que “business partenaire”, elle peut démontrer comment les investissements technologiques génèrent de la valeur pour l’entreprise », explique l’expert. Cela inclut la réduction des coûts, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle ou encore l’augmentation de la satisfaction des clients et des employés.

La collaboration avec les autres départements de la société est également nécessaire pour anticiper les risques associés à la mise en œuvre de nouvelles technologies, aux réglementations en matière de données et de sécurité, et à la transformation numérique. « En endossant ce rôle de partenaire, la DSI participe à la gestion proactive des risques, en veillant à ce que les décisions technologiques prennent en compte les impacts potentiels sur l’ensemble de l’organisation », soutient Julien Villecroze.

Des opportunités inédites pour les DSI

Malgré tous ces défis, le contexte actuel présente des opportunités pour les DSI, parmi lesquelles prouver leur rôle stratégique au sein de l’entreprise. « La crise récente a incité de nombreuses organisations à accélérer leur transformation numérique afin de s’adapter aux nouvelles conditions du marché et aux besoins évolutifs des clients et des employés », rappelle le spécialiste. Les DSI apparaissent comme des pièces maîtresses pour accompagner ces initiatives. Ils peuvent participer à la définition de la stratégie numérique, identifier les opportunités d’innovation et veiller à ce que les investissements technologiques soutiennent directement les objectifs commerciaux.

Comme le souligne Julien Villecroze « la dépendance accrue à la technologie durant les crises a souligné l’importance des systèmes d’information pour la continuité des activités et la résilience des entreprises ». Les DSI peuvent tirer le meilleur parti de cette prise de conscience pour asseoir leur position stratégique et mettre en lumière l’importance d’investir dans des solutions technologiques robustes, évolutives et sécurisées.

Aujourd'hui, les Directeurs des Systèmes d'Information doivent repenser leurs approches et encourager leurs organisations à investir davantage dans les ressources humaines et matérielles pour surmonter les nouveaux défis. Ils jouent un rôle pivot dans toutes ces transformations et les risques qui les accompagnent.

