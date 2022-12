Les jours filent et 2023 pointe déjà le bout de son nez. Avant de laisser l’année 2022 derrière nous, Qualifio a une dernière surprise pour vous. Du 12 au 21 décembre, la plateforme de collecte de données zero-party et de marketing interactif lance le programme « Revivez 2022 avec nous ». Des quiz amusants vous seront proposés afin de tester vos connaissances sur les derniers mois. L’occasion de tenter votre chance pour gagner des cadeaux Made In Belgium, et de découvrir les capacités des deux modules Qualifio qui ont permis de créer ces questionnaires.

Revivre les temps forts de 2022 grâce aux quiz de Qualifio

Pour vous faire revivre les temps forts de 2022, Qualifio a préparé sept quiz. Chaque jour, l’un d’entre eux sera débloqué.

Le 12 décembre, vous pourrez tester vos connaissances sur les événements de l’année. Science, célébrités, culture… Toute l’actualité sera passée en revue en dix questions !

Le deuxième quiz portera sur le sport. US Open, Ballon d’Or, Tour de France… Vous n’aurez que quelques secondes pour répondre aux questions sur les événements sportifs qui ont eu lieu en 2022.

Le 13 décembre, un questionnaire un peu différent vous attendra. Des leaders ayant fait la une des journaux en 2022 seront cachés sur une image. Votre mission sera de les retrouver !

Le quatrième quiz devrait plaire à plus d’un, car il abordera la musique et les chansons de 2022. À travers dix questions, vous pourrez montrer l’étendue de votre talent, ou plutôt, de vos connaissances musicales.

Le 16 décembre, rendez-vous pour un questionnaire sur le septième art. Ce sera l’occasion de sortir le pop-corn et de revenir sur les films sortis en 2022. Vous n’aurez que quelques secondes pour retrouver l’auteur de citations d’un film ou encore les acteurs d’un long-métrage sorti dans en salle cette année.

Pour le sixième quiz, il vous faudra deviner le logo des marques qui ont mis en place des actions significatives en 2022 pour lutter contre le changement climatique. Enfin, le 20 décembre, Qualifio vous testera avec un vrai/faux sur les records battus cette année.

Chaque bonne réponse vous fera gagner des Qualicoins. Ces derniers vous permettront de remporter un cadeau délicieux parmi une sélection de produits belges :

Des bières de la Brasserie Surréaliste ;

Des chocolats Marcolini ;

Des spéculoos de la Maison Dandoy.

Un programme interactif pour redécouvrir 2022

Vous vous demandez peut-être comment Qualifio a créé un programme si ludique. C’est très simple : l’entreprise s’est appuyée sur deux de ses puissants modules, parmi lesquels Qualifio Engage. Il permet de créer des jeux interactifs et de collecter des données pertinentes sur les utilisateurs. C’est grâce à celui-ci que Qualifio a conçu les quiz. Elle a pioché dans son catalogue contenant plus de cinquante formats (chrono quiz, blind test, swiper…) pour vous permettre de tester vos connaissances sur l’année 2022 tout en vous amusant.

Le programme a, lui, été mis au point avec Qualifio Loyalty. Il s’agit d’un module de fidélisation client basé sur l’interaction. Il permet de récompenser les clients lorsqu’ils interagissent avec une marque. Dans le cadre du programme « Revivez 2022 avec nous », les participants seront récompensés en fonction de leur participation aux quiz de Qualifio. Depuis leur portail membre, ils pourront suivre leur score, leur progression, le classement et les récompenses qu’ils pourront obtenir. À noter que seuls les résidents de l'Union européenne pourront gagner les prix.

Que vous soyez un utilisateur de la plateforme de Qualifio ou non, vous pouvez essayer ce programme et compléter les quiz dès maintenant. Alors, prêt à jouer et à tester vos connaissances sur 2022 ?