Aujourd’hui, les clients s’attendent à être reconnus avec leurs besoins propres. Pour y parvenir, il faut repenser la relation client et les communications marketing. En effet, envoyer les mêmes campagnes à de larges cibles n’est plus envisageable. Il faut considérer les clients dans leur individualité en prenant en compte leurs besoins spécifiques. Pour ce faire, Splio a développé l’Individuation® Marketing. Le but de ce concept innovant est de permettre à chaque entreprise de communiquer pertinemment au cas par cas avec chaque client. Dans une infographie animée, Splio revient sur les rouages de cette nouvelle approche et explique comment l’Individuation® Marketing permet de faire du marketing one-to-one.

Repenser le marketing client

Avec cette plateforme d’Individuation® Marketing, l’objectif de Splio est que les entreprises puissent réellement faire du marketing one-to-one. En effet, cela s’avère difficile avec un modèle de ciblage comme la segmentation. Cela consiste à regrouper les clients selon leurs comportements d’achat. Le problème, c’est que ce n’est pas l’individu seul qui est considéré, mais un groupe de personnes avec des similitudes.

Les attentes et les besoins individuels de chacun n’étant pas pris en considération, les campagnes envoyées ne sont pas toujours adéquates. Face à des communications trop peu pertinentes, les clients peuvent alors être insatisfaits, voire agacés. La relation client est ternie, et le chiffre d’affaires de l’entreprise en paye les conséquences.

Pour les marketeurs, tenir la promesse du marketing one-to-one est aussi compliqué en raison de la multiplication du nombre de données à gérer. Il faut identifier celles qui permettront de créer une expérience client unique, ce qui n’est pas évident face à la masse d’informations. En parallèle, il faut aussi déterminer les canaux les plus pertinents parmi une liste qui ne fait que s’allonger : SMS, display, e-mail…

Pour simplifier cette gestion, les entreprises ont tendance à rajouter des outils. Le problème, c’est qu’ils ne sont pas toujours simples à prendre en main ou véritablement utiles. Cela complexifie finalement le marketing client, et le marketeur se retrouve à faire de l’opérationnel plutôt que de la stratégie.

Difficile de créer des campagnes marketing efficaces quand les processus internes ne le permettent pas. Il est donc impératif de repenser le fonctionnement du marketing client en mettant, au cœur de celui-ci, les besoins des clients.

Individuer chaque relation

C’est pour répondre à tous ces enjeux que Splio a mis au point une plateforme d’Individuation® Marketing. Sur celle-ci, un profil est conçu pour chaque client. Il est créé à partir de données précises.

Les profils sont évolutifs. Ils changent en fonction des actions effectuées par les individus, par exemple lorsqu’ils passent une commande. Ces informations permettent d’enrichir la connaissance client et de mieux cerner les préférences de chacun, comme leur canal de communication favori, et leurs attentes.

Cela est rendu possible grâce à l’intervention d’algorithmes et de l’intelligence artificielle. Grâce à ces technologies, des indicateurs sont mis à jour continuellement. En fonction des appétences de chaque contact, la plateforme va arbitrer la campagne la plus pertinente parmi toutes celles disponibles, lorsqu’il y en a une.

Les paramètres, préalablement sélectionnés par le marketeur, sont aussi pris en compte. C’est à lui d’entrer son catalogue de produits et de configurer ses contraintes et objectifs. Il est alors libéré des tâches opérationnelles et peut à nouveau se concentrer sur sa stratégie.

Il exploite tout le potentiel de sa base de données, et l’activation one-to-one devient enfin possible. Cela se traduit par une relation client plus durable, et des bénéfices plus importants. Tous les avantages de l’Individuation® Marketing sont à découvrir dans l’infographie animée de l’équation du marketing client de Splio.