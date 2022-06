Bien conçues, les landing pages permettent de générer des prospects et de booster son activité. Toutefois, les créer correctement demande du temps, des connaissances et un certain budget. Des outils visent à simplifier leur conception, comme Daftpage. Il s’agit d’une plateforme permettant de créer des landing pages en drag and drop.

Créer des landing pages en drag and drop

Pour utiliser Daftpage, aucune connaissance en webdesign n’est nécessaire pour créer ses landing pages. Les étapes à suivre sont simples et le processus de création est à portée de main de tous. Après s’être inscrit, il est demandé d’indiquer le nom de son site web. Il faut aussi choisir la couleur de référence utilisée pour construire sa page, ainsi qu’une typographie parmi celles proposées. Daftpage réalise ensuite un modèle à partir de ces éléments.

Pour le reste, il suffit de laisser parler sa créativité en ajoutant les composantes de son choix comme des Call-to-Action (CTA), des FAQ ou encore des témoignages clients. L’ensemble des éléments peut être modifié en quelques clics selon ses goûts. On peut choisir la couleur et la forme des boutons, ajouter facilement des URLs, dessiner sur la landing page…

Il est aussi possible de parcourir la galerie d’assets de Daftpage pour améliorer l’aspect visuel de son contenu. On y retrouve des GIFs, des icônes et des éléments visuels en 3D. On peut aussi ajouter ses propres photos et vidéos. L’objectif est de réussir à construire une page qui attire l’œil et qui convertisse.

Une fois que l’on a ajouté tous les blocs souhaités, vient le moment du rendu. Daftpage offre un aperçu visuel de sa landing page si elle était publiée sur desktop et mobile. De cette façon, on peut se rendre compte des éléments à ajuster. Pour l’intégrer à son site, il suffit de copier le code ou de cliquer sur “Publish”.

La marketplace AppSumo permet de profiter de toutes les fonctionnalités de Daftpage pour 149 dollars à vie au lieu de 2200 dollars. Cette licence permet de créer autant de sites web que l’on souhaite et comporte de nombreuses intégrations, dont Google Analytics.

