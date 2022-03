Le lead magnet est au cœur de toute bonne stratégie d’inbound marketing. Cela consiste à créer des contenus premium pour ses prospects, comme des livres blancs. Pour les obtenir, ils doivent fournir leurs informations de contact. En général, il s’agit de leur adresse e-mail. Cette stratégie permet d’augmenter le trafic de son site web et d’enrichir sa base de contacts. Créer des leads magnets demande du temps et une certaine réflexion, mais s’avère très efficace pour augmenter son taux de conversion. Pour faciliter le processus de création, il existe des bibliothèques de templates comme Thrive Anywhere.

Des modèles pour les créateurs de contenus

Les modèles de Thrive Anywhere ont été créés par des experts qui exercent depuis plus de vingt ans dans le domaine du marketing. Ils sont destinés à être utilisés par des créateurs de contenus, des indépendants ou des freelances. Ils conviennent à différents cas d’usage : communication, marketing, e-commerce, sport… Ils peuvent être utiles pour concevoir des plans marketing, un exemple de planning de publications ou encore un ebook sur la création d’un podcast. Chaque mois, de nouveaux modèles sont ajoutés à la bibliothèque.

Thrive Anywhere se démarque par la qualité de ses templates. Grâce aux nombreux designs originaux proposés, chacun d’entre eux permet de concevoir un contenu attrayant et professionnel. Ils sont téléchargeables au format IDD et PPT. Cela signifie qu’ils peuvent être personnalisés dans les logiciels Adobe InDesign et PowerPoint. Il est donc possible de modifier le modèle comme on le souhaite, en ajoutant et supprimant des éléments. Il peut par exemple être judicieux de changer les couleurs et d’y mettre son logo afin que l’identité de son entreprise soit facilement reconnaissable. Ensuite, il suffit d’ajouter son texte et de créer sa landing page pour vendre son contenu.

En ce moment, la marketplace AppSumo propose Thrive Anywhere au prix de 49 dollars à vie au lieu de 120 dollars. Cette offre permet d’obtenir 120 crédits, ce qui correspond au téléchargement de trois modèles. Pour en avoir davantage sous la main, il est toujours possible de se procurer plus de crédits.

