Les communicants et les marketeurs arpentent régulièrement le web pour réaliser leur veille. Ils créent alors une liste d’articles qu’ils lisent parfois plus tard dans la journée. Pour les mettre de côté, ils sont contraints de copier-coller leur URL et la coller ailleurs. Une manipulation simple qui peut pourtant faire perdre beaucoup de temps au quotidien.

Pour faciliter cela, il existe InboxThis. Cet outil gratuit permet d’envoyer les articles que l’on souhaite lire ultérieurement dans sa boîte mail en quelques secondes.

Sauvegarder facilement des articles

Auparavant, Paul Boudet, le créateur d’InboxThis, a essayé plusieurs manières d’enregistrer les articles qu’il désirait lire plus tard : utiliser les signets dans son navigateur, opter pour une application… Toutefois, elles n’étaient pas forcément pratiques. Paul a alors opté pour une solution simple : s’envoyer les articles par e-mail. Toutefois, cela prenait un certain temps et demandait plusieurs manipulations : copier chaque URL, ouvrir sa boîte e-mail, coller l’article en entier, taper son adresse e-mail comme destinataire, se l’envoyer…

De cette idée est née InboxThis. Cette extension de navigateur Google Chrome permet d’envoyer n’importe quel article ou site web dans sa boîte mail. Pour cela, un seul clic est nécessaire. Simple d’utilisation, l’outil est utile autant pour les professionnels voulant enregistrer des articles qu’ils souhaitent lire plus tard que pour ceux qui veulent tout simplement les conserver dans leur boîte de réception.

Pour s’en servir, aucune inscription ou création de compte n’est nécessaire. Une fois l’extension installée, une icône en forme d’enveloppe apparaîtra à droite de la barre principale de Google Chrome. Lorsque vous êtes en train de lire un article que vous souhaitez conserver, il suffit de cliquer sur l’icône. Le lien sera immédiatement envoyé dans votre boîte mail.

Cet outil gratuit est donc un véritable gain de temps et permet de conserver facilement les articles les plus importants à sa veille. Point important, InboxThis ne garde aucune des URL que vous enregistrez, elles sont stockées dans votre navigateur.