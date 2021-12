Avec la démocratisation du télétravail, les réunions sur Zoom font désormais partie du quotidien de nombreux professionnels. Durant chaque appel, le processus se répète : il faut écouter son interlocuteur, s’exprimer et prendre en note les éléments de la conversation, ce qui n’est pas toujours évident.

Pour rester productif lors de chaque réunion à distance et faciliter l’assimilation d’informations, il existe Fathom. L’outil enregistre, transcrit et remplace la prise de notes grâce à un simple clic sur un bouton lors d’appels Zoom.

Un outil qui conserve les moments importants d'un appel

Avec Fathom, adieu les notes approximatives écrites à la va-vite sur une feuille ou sur son ordinateur. Cet outil, qui s’intègre directement à Zoom, est composé de boutons personnalisables. Dès que quelque chose d’important est dit, il suffit de cliquer sur l’un d’entre eux pour enregistrer ce qui est dit. Par exemple, il est possible de créer un bouton « Feedback » et d’appuyer dessus au moment où un client fait un retour sur un de vos projets. De cette façon, tout est sauvegardé, et vous pouvez rester concentré sur ce que l’interlocuteur dit.

Une fois l’appel terminé, l’outil donne accès aux transcriptions des moments enregistrés. Elles peuvent être copiées et collées sur un document écrit comme Google Doc, sur lequel collabore toute votre équipe. Fathom offre aussi la possibilité de synchroniser ce résumé écrit avec son CRM pour plus de praticité. Dans le cas où vous souhaiteriez partager un bout de votre appel à un collaborateur, il est toujours possible d’envoyer un extrait vidéo grâce à un lien. Si votre équipe utilise Slack, Fathom peut aussi être synchronisé avec le réseau social d’entreprise afin de le partager en quelques clics.

Il n’est donc plus nécessaire d’essayer de prendre des notes à la hâte et au mot près. Avec cet outil, vous pouvez rechercher des transcriptions dans vos appels ou ceux effectués par vos collègues à l’aide de simples mots-clés. En ce sens, il devient plus facile de collaborer sur un dossier ou un article par exemple.

Comme l’expliquent de nombreux utilisateurs, Fathom leur permet de se concentrer sur l’essentiel, d’être plus actif lors de leurs appels et surtout, de gagner beaucoup de temps. De quoi se concentrer sans contrainte sur le développement de la relation client ou l’élaboration d’un projet.