Au quotidien, les icônes sont indispensables aux professionnels du marketing et de la communication comme aux graphistes. Elles sont particulièrement utiles car elles permettent de renforcer un message sans devoir décrire quoi que ce soit, et sont compréhensibles par tous.

Néanmoins, il n’est pas toujours évident de trouver l’icône qui exprime parfaitement notre idée, surtout lorsqu’on en cherche une gratuite. Pour cette raison, Iconshock, le spécialiste de l’iconographie, a créé FreeIcons, un ensemble d’icônes disponibles en open-source.

100 000 icônes personnalisables

Que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour un projet marketing, il est impossible de ne pas trouver l’icône souhaitée sur FreeIcons. Ce dernier propose plus de 100 000 icônes totalement gratuites. Elles sont utilisables par tous car elles ont été publiées sous les licences Apache-2.0, MIT et SIL OFL 1.1. Elles sont donc libres d’utilisation et peuvent être téléchargées, utilisées, partagées et modifiées. En quelques clics, elles permettent d’améliorer la compréhension d’un texte, d’un site ou d’une application.

Pour trouver l’icône parfaite, vous pouvez explorer les soixante-dix collections d’icônes de FreeIcons ou utiliser la barre de recherche. Lorsque vous avez mis la main sur l’icône idéale, il est possible de la télécharger en quatre tailles différentes en fonction de vos besoins : 32 px, 50 px, 72 px et 128 px.

FreeIcons offre également la possibilité de la personnaliser en choisissant parmi les neuf couleurs proposées, allant du rouge au lila. De cette façon, vous pouvez l'adapter à votre identité de marque ou à la gamme de couleurs de votre projet. Une fois que vous avez opéré toutes les modifications nécessaires, trois formats de téléchargement sont disponibles : SVG, PNG ou WebP.

Pour profiter plus amplement de l’outil, il est également possible de s’inscrire. Une fois cela fait, vous pourrez créer des collections d’icônes pour vous y retrouver plus facilement. Une fonctionnalité qui plaît beaucoup aux utilisateurs de FreeIcons, car cela peut être utile si vous êtes sur plusieurs projets à la fois.

Dans le cas où vous auriez besoin d’un nombre de ressources encore plus important, il suffit d’adhérer à la version premium. Elle vous donnera accès à 2 millions d’icônes pour agrémenter vos comptes réseaux sociaux, votre site ou vos documents.