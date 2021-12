Au quotidien, les illustrations sont utilisées pour imager des idées ou pour donner un peu plus de sens et d’entrain à une présentation, un dossier ou un document. À l’approche des fêtes de fin d’année, agrémenter ses projets d’éléments en lien avec Noël peut apporter une touche de légèreté. C’est justement ce que vous propose Iconscout, qui met à disposition plus de 40 000 illustrations et animations de Père Noël, de sapin ou encore de cadeaux.

Des images utilisables sur différents supports

Les illustrations d’Iconscout permettent de donner rapidement et simplement un coup de fouet à vos projets ou à vos campagnes de communication. Elles peuvent être ajoutées sur un large éventail de supports, dont une application, un site web, un diaporama, un e-mail ou des publications pour les réseaux sociaux. Il est même possible de les transformer en stickers pour customiser vos goodies, comme une tasse ou une gourde. Cela permet d’offrir une cohérence entre chaque support et d’installer, en quelques instants, l’esprit de Noël.

Plusieurs types d’illustrations sont disponibles, vous permettant de choisir le style qui vous convient le mieux. Certaines d’entre elles sont mêmes en 3D pour donner plus de relief à vos projets. Iconscout propose aussi des animations avec des bonhommes de neige ou encore des boules de Noël pour donner vie à vos supports de communication. Dans le cas où vous auriez besoin de quelque chose de plus petit et discret, un large choix d’icônes est disponible.

Si vous trouvez l’illustration idéale, mais que les couleurs ne correspondent pas à votre identité de marque, ce n’est pas un problème. Iconscout offre la possibilité de modifier selon vos envies le visuel de chacune des images proposées. Pour vous aider, plusieurs palettes de couleurs sont à disposition.

De nombreux utilisateurs ont déjà décidé d’intégrer les illustrations d’Iconscout à leurs projets ou produits. Chacun d’entre eux apprécie la variété et la qualité des éléments proposés, du renne aux elfes de Noël en passant par la coupe de champagne. Autant de choix qui permettent d’ajouter une touche de créativité à chacun de ses supports et ce, gratuitement.