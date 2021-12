Sur Google, les informations fusent continuellement. Il peut parfois être difficile de prendre connaissance de chacune d’entre elles, ou de savoir auxquelles se fier. Face à ce constat, Richard Socher, ancien chef scientifique chez Salesforce a créé You.com, le premier moteur de recherche ouvert au monde qui offre un condensé du web totalement personnalisable. L’objectif de You.com ? Donner à ses utilisateurs le contrôle des informations qu’ils voient.

Un outil pensé pour afficher des résultats plus pertinents

You.com souhaite révolutionner la façon dont l’on fait des recherches sur internet chaque jour. Comment ? En simplifiant largement le processus. L’outil se base sur une intelligence artificielle pour offrir des résultats plus pertinents et personnalisés, et passer outre les fausses informations, ou celles faites pour engendrer du clic. Cette IA parvient même à traiter le langage naturel pour mieux comprendre les requêtes.

Le moteur de recherche se distingue également dans sa manière d’afficher les résultats. Au lieu d’une liste linéaire, on obtient des modules indépendants, présentés horizontalement, qui peuvent être défilés de gauche à droite. Une fois inscrit, l’affichage peut être modifié selon ses envies, tout comme les sources utilisées !

En lançant une requête, on retrouve des résultats classiques ainsi que des réponses issues d’applications comme Reddit, Netflix et LinkedIn. Il est possible de supprimer des sources ou d’en rajouter. Plusieurs d’autres éléments viennent compléter l’outil, comme la recherche par image, de la musique et de l’audio.

You.com est vertueux sur un autre point : la confidentialité des données. Le moteur de recherche utilise sa propre adresse IP lors des requêtes, permettant de conserver l’anonymat. En complément, il est toujours possible d’activer le mode navigation privé afin de ne laisser aucune trace. L’outil s’oppose également au tracking de ses utilisateurs et à la vente de leurs informations personnelles. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles elle n’a inclus aucune publicité sur sa plateforme.

You.com a déjà séduit de nombreux utilisateurs, qui soulignent tous le gain de temps qu’offre ce moteur de recherche. Sont également appréciés sa confidentialité, la clarté des informations qui y sont proposées et le fait que You.com puisse être activé sur l’ensemble des navigateurs, excepté Safari. Une alternative à Google complètement gratuite !