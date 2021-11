Pour une entreprise, les newsletters sont un moyen efficace pour communiquer sur son actualité, partager ses contenus de blog, ou encore annoncer ses nouveautés. Cette tâche peut néanmoins demander beaucoup de temps, car l’email doit être attractif, autant sur le fond que sur la forme. Cela requiert un certain investissement, de la créativité, mais également d’être outillé avec le bon logiciel.

Il existe plusieurs solutions qui permettent d’envoyer des newsletters qui sauront captiver l’attention de votre audience, et ce, en un rien de temps. Parmi elles, Rasa.io, un outil avec une intelligence artificielle sous le capot qui aide les utilisateurs à créer des newsletters visuellement captivantes, efficaces et personnalisées pour chaque client, tout en automatisant le processus.

Un outil pour envoyer des newsletters plus pertinentes

Rasa.io, permet d’envoyer des emails personnalisés à chacun de ses clients. Il suffit de choisir les sources, comme Twitter, YouTube ou de son propre site, et de définir les sujets les plus adaptés à la newsletter que l’on souhaite envoyer. Seront ensuite filtrés et désignés les articles les plus pertinents issus de ces sources, qui seront prêts à être envoyés à chaque client en fonction de ses intérêts spécifiques.

En plus de cette fonctionnalité, Rasa.io présente plusieurs avantages qui permettent de gagner du temps et de mieux cibler son audience :

des templates attractifs et adaptés à vos clients ;

la création de newsletters en adéquation avec son identité visuelle ;

des options pour formater du texte, des images, des liens et d'autres éléments rapidement ;

l’ajout de notes personnalisées pour construire une relation client unique ;

la programmation de la publication de sa newsletter ;

l’intégration à Zapier, Salesforce, Mailchimp, HubSpot… ;

des métriques pour suivre sa progression.

Une remise de 441 dollars durant le Black Friday 2022

Pour de nombreux internautes, déléguer la gestion de leur newsletter à Rasa.io a été une évidence. Il n’y a qu’à parcourir les 52 notes et commentaires laissés à son propos sur la marketplace AppSumo pour s’en rendre compte. Pour profiter à votre tour des avantages que réserve Rasa.io, rien de mieux que le Black Friday !

Jusqu’au 30 novembre à 19h, l’outil est exceptionnellement au prix de 59$ à vie au lieu de 500$. Cette offre inédite permet d’ajouter 5 000 clients à son carnet de contact, d’envoyer autant d’emails que l’on souhaite. Il est également possible d’ajouter le nombre de sources de contenus dont l’on a besoin. Il en est de même pour les intégrations natives.

Pour les professionnels du marketing dont le carnet de contact est plus important, il existe également quatre autres offres permettant d’ajouter jusqu’à 75 000 clients. Vous l’aurez compris, c’est l’un des deals les plus incontournables de cette semaine !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.