La révolution digitale a profondément transformé le quotidien des entreprises. Au fil du temps, le digital est devenu le pivot de nombreux métiers, dont celui des marketeurs et entrepreneurs. Pour les aider à parfaire leurs connaissances dans le domaine, Ad4Screen, une agence média et marketing 100% Mobile & Cross Device, propose l’accès à plusieurs de leurs conférences.

12 sessions pour renforcer ses connaissances

Suite au succès de La Journée du Digital qui s’est tenue en septembre dernier au Peninsula à Paris, Ad4Screen a décidé de mettre à disposition tous les replays de cette journée. Vous pouvez ainsi voir ou revoir les nombreux conseils et solutions d’experts du marketing digital, dont 360C, BackInApp, Way2Go, Relatia et bien sûr Ad4Screen.

Comme vous le savez sûrement, le marketing digital est devenu la pierre angulaire de bon nombre d’entreprises. Il est devenu essentiel autant pour optimiser la relation client que pour développer sa notoriété sur le web. De ce fait, les professionnels du marketing se doivent d’avoir un large éventail de connaissances afin d’assurer le bon développement de leur société. Cette plateforme permet justement d’obtenir un condensé de savoir autour des métiers du digital.

Ces conférences sont une bonne opportunité de monter rapidement en compétences dans de nombreux domaines : SEA, Drive-To-Store, Data, Retargeting, Email Marketing, UX, Google Ads… Des solutions qui s’imposent de plus en plus comme essentielles dans une stratégie webmarketing ou de communication digitale. Que vous travailliez au sein d’une TPE, PME ou d’une entreprise établie, ce sont des leviers à ne pas négliger.

En plus de renforcer vos compétences déjà existantes, ces conférences vous permettront de vous tenir au courant des nouveautés dans le domaine du marketing digital. Vous découvrirez en détail plusieurs cas d’usage, desquels vous pourrez vous inspirer. Sont également abordées les stratégies actuelles les plus efficaces pour transformer vos prospects en clients grâce au digital.

Pour cela, de nombreuses thématiques liées à l’actualité sont également passées en revue durant les conférences. Parmi elles, la mise à jour iOS 15 et son impact sur le référencement des applications dans le store Apple, ainsi que le marketing relationnel, élément incontournable à l’approche des fêtes de fin d’année. Autant de sujets qui vous permettront d’y voir plus clair quant aux solutions adaptées à votre activité et vos objectifs.

Enfin, ces douze tables rondes vous permettront d’acquérir des connaissances qui serviront autant pour créer de l’engagement avec vos clients que pour accroître la visibilité de votre entreprise. Vous pouvez visionner les conférences qui vous intéressent le plus en fonction des thématiques abordées. N’oubliez pas de vous inscrire via le formulaire pour connaître tous les conseils incontournables des professionnels du marketing digital et devenir, à votre tour, un expert dans le domaine !