Mercredi 9 juin 2021, Vivaldi a annoncé sur son blog le déploiement d’une mise à jour et de nouvelles fonctionnalités. Outils de messagerie, calendrier, traducteur intégré, lecteur RSS… Le navigateur n’a rien laissé passer.

Vivaldi présente quatre nouvelles fonctionnalités

Vivaldi a toujours été très apprécié pour son potentiel de personnalisation et ses nombreuses fonctionnalités. Aujourd’hui, à travers une mise à jour majeure, le navigateur en dévoile quelques-unes, dont certaines en version bêta. Parmi elles, le très attendu client mail. Sobrement appelé Vivaldi Mail, il propose d’importer des comptes e-mail existants, notamment ceux de son concurrent, Gmail. Il est aussi possible d’en créer un nouveau directement depuis le navigateur. Plusieurs adresses e-mail peuvent être regroupées.

Grâce au système de panneaux de Vivaldi Mail, l’utilisateur accédera aussi bien à ses dossiers qu’à ses messages reçus. Des fonctionnalités similaires à celles qu’on peut trouver sur les autres clients mail.

Avec cette mise à jour, la productivité est une priorité. Pour compléter Vivaldi Mail, le navigateur dévoile Vivaldi Calendar. Cet agenda permettra à l’utilisateur de créer des calendriers privés ou partagés, mais également d’en importer.

L’avantage, c’est que les raccourcis clavier qu’offre le service permettent de créer un événement même en pleine navigation. L’ouverture de l’agenda n’est même pas nécessaire. Une nouvelle fois, il est possible d’importer ceux déjà existants.

Vivaldi insiste, il souhaite “offrir des alternatives à la Big Tech”. Pour se détacher encore un peu plus de Google, il intègre un outil de traduction de page web. Grâce au nouveau bouton, situé en haut à droite de l’interface, elles peuvent être traduites manuellement ou automatiquement. Au total, ce sont 50 langues qui sont prises en charge par le navigateur. À noter que cet outil a vu le jour grâce à un partenariat avec le service Lingvanex.

Outre cette multitude d’options, Vivaldi propose de lire des contenus de flux RSS. Après être inscrit, cet outil permet de consulter différents articles et blogs, mais aussi des vidéos et des podcasts YouTube.

Enfin, lors de son installation, il est toujours possible de choisir entre trois expériences : “Essential”, “Classic” et "Fully Loaded”. Elles afficheront, ou non, certaines fonctionnalités du navigateur. Elles permettront de s’assurer qu’il ne soit pas trop lourd au fil du temps.