Open Graph, ce terme connu peut ne pas parler à tous. L'Open Graph a été lancé en 2010 par Facebook. Ce protocole a un objectif très simple : faciliter l'intégration entre Facebook et d'autres sites.

L'Open Graph permet ainsi d'offrir une meilleure expérience utilisateur et optimiser les partages d'un site à l'autre. Sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn Twitter et d'autres sites, l'Open Graph est la norme !

Bref, pour faire simple, lorsque vous partagez un site sur les réseaux, il est commun de voir apparaître une ou plusieurs photos, un titre ainsi qu'une description et le nom de domaine, c'est ça l'Open Graph. En webdesign, l'OG est également très important, notamment avec l'intégration des balises OG.

Fatigué d'avoir à utiliser les débogueurs d'images OG pour trouver de l'inspiration, Luc Chaissac a décidé de lancer OGimage.gallery. Ce site, réalisé avec Webflow, propose plus d'une centaine de photos OG ! L'objectif étant de faciliter la tâche à ceux qui cherchent à étoffer leur veille sur cet élément sans systématiquement multiplier les actions répétitives.

I'm tired of using OG image debugger to find inspiration

So I made this little gallery; hopefully, this can also be useful for some of you:

Obviously made with @webflow in less than one hour

— Luc Chaissac (@lucchaissac) March 4, 2021