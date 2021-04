Aujourd’hui les entreprises font face à de nouveaux challenges pour activer leur transformation, viser de fortes croissances et s’attaquer à de nouveaux marchés. Une organisation efficace et un partage d’informations facilité entre les équipes est nécessaire pour améliorer les performances de l’entreprise. Les équipes marketing, commerciales, opérationnelles et de service client doivent travailler en synergie pour supprimer les éventuelles frictions existantes au sein du parcours d’achat.

Les plateformes de relation client (CRM) classiques, souvent difficiles à configurer et à mettre à jour, forcent les entreprises à faire des arbitrages et à établir un ordre d’importance au sein de leurs besoins.

Pourtant, elles ne devraient pas avoir à choisir. Comment les entreprises peuvent-elles optimiser leurs systèmes internes pour une croissance réussie et une expérience client de qualité ? Il existe des logiciels performants et intuitifs pour permettre aux entreprises de se focaliser sur leur expertise et placer leurs clients au centre de tous leurs efforts, sans faire de compromis. C’est notamment le cas de la plateforme CRM d’HubSpot qui améliore les performances des entreprises pour une croissance réussie, en les libérant des challenges opérationnels quotidiens. HubSpot permet aux équipes marketing, commerciales et de service client, de se coordonner afin de pouvoir se concentrer sur l’essentiel : nouer des relations de qualité avec leurs clients.

La plateforme CRM qui a réponse à tout

Quelles différences entre HubSpot et les autres plateformes ? Hubspot est une plateforme CRM conçue différemment, dont l’infrastructure s’appuie sur des outils, des composants et des systèmes éprouvés qui fonctionnent de façon homogène pour créer l’expérience utilisateur idéale. Cette infrastructure inclut cinq piliers qui, ensemble, constituent la structure sous-jacente de chacun des logiciels : les données, les rapports, l’automatisation, le message et le contenu.

« En outre, avec du contenu éducatif, une communauté d’entraide et la possibilité d’intégrer des centaines d’applications, la plateforme tout-en-un de HubSpot offre tout ce dont les entreprises ont besoin pour accélérer leur croissance », Scott Brinker, VP Écosystème de la plateforme, HubSpot

Grâce à ses quatre solutions performantes, dont les démonstrations sont disponibles ici, HubSpot travaille avec plus de 100 000 entreprises dans plus d’une centaine de pays. Les équipes marketing, commerciales, et de la relation client peuvent compter sur les outils d’HubSpot pour interagir avec leurs clients, démontrer la valeur de leurs offres et conclure des transactions. HubSpot propose des solutions sur-mesure aux problématiques de ses clients. Le logiciel de marketing automation “Hub Marketing” permet aux entreprises d’augmenter leur trafic, de convertir plus de visiteurs et de mener des campagnes inbound marketing complètes à grande échelle. Le deuxième outil phare d’HubSpot est le CRM de vente “Hub Sales”. Ultra performant, il permet aux entreprises d’obtenir plus d’informations sur les leads, d’automatiser les tâches répétitives et de conclure davantage de transactions plus rapidement. HubSpot propose également un logiciel de service client ainsi qu’un logiciel de gestion de contenu qui offre flexibilité et puissance dont les professionnels du marketing et les développeurs ont besoin, tout en proposant une expérience client personnalisée et sécurisée.

Faire converger les besoins

L’objectif premier d’HubSpot, que l’on peut tester gratuitement en suivant ce lien, est de réunir vente et marketing sur une seule plateforme aux fonctionnalités puissantes. L’ensemble du portefeuille de produit est conçu de façon native sur la même fondation. Ceci constitue un véritable atout pour les clients, le service vente et relation client, mais aussi toutes les activités opérationnelles.

« Toutes les équipes fonctionnent en harmonie avec une expérience client et un modèle de données communs, mais également avec les partenaires d’applications : toute application ou intégration créée avec HubSpot va fonctionner automatiquement avec toute la gamme de produits. », Scott Brinker, VP Écosystème de la plateforme, HubSpot

En personnalisant les objectifs de ses clients, HubSpot propose de nouvelles technologies et solutions sur mesure (conversations intelligentes). La clientèle d’HubSpot connait des résultats impressionnants depuis l’implémentation des plateformes. Depuis plus d’un an, l’entreprise Agicap, plateforme SaaS B2B fait confiance à HubSpot pour centraliser ses ventes, son marketing automation et son support client. Avant cela, Agicap ne parvenait pas à suivre son pipeline de vente, et le système perdait en organisation et en fiabilité. Depuis l’implémentation d’HubSpot, l’entreprise a considérablement stimulé sa croissance à mesure qu’elle automatisait le lead nurturing et les activités commerciales récurrentes. Agicap a ainsi multiplié son revenu récurrent mensuel par huit. Autre success story, celle de Talentia dont le dispositif de prospection a généré 34% de nouvelles affaires en 2020 grâce aux outils de HubSpot. Talentia a mis en place un dispositif de prospection digitale (ciblage online des cibles commerciales, définition d’un programme de contenu adapté à chaque cible) au moyen de la technologie de HubSpot. La stratégie déployée et l’utilisation de HubSpot, ont permis à Talentia de remporter deux trophées lors du Grand Prix du marketing B2B : le Grand Prix 2020 ainsi que le Prix de la Prospection Digitale.

La plateforme CRM de HubSpot accompagne les entreprises dans leur croissance en permettant à l’ensemble des équipes de mieux communiquer, de conclure davantage de transactions et de créer plus de contenu. Pour découvrir HubSpot grâce à une démonstration gratuite de toutes les fonctionnalités de la plateforme, il suffit de cliquer ici.