Être chef d’entreprise nécessite de connaître parfaitement son marché et d’endosser à tour de rôle de nombreuses casquettes pour piloter son activité. Une réalité enrichissante mais dont la denrée rare que représente le temps, manque parfois cruellement.

Pour permettre aux entrepreneurs de se concentrer sur des tâches plus stratégiques que celles de répondre aux formalités légales de rigueur, certaines tâches peuvent être simplifiées. C’est notamment le cas de la gestion comptable des entrepreneurs qui peut être fastidieuse et complexe, et où les obligations sont nombreuses.

On le sait, les entrepreneurs recherchent immuablement des solutions simples et efficaces pour les aider dans le suivi de leur activité. Comment gagner en temps et en productivité, tout en assurant une gestion plus efficiente ? Avec un seul et même outil qui leur permet de se décharger des tâches chronophages en simplifiant la gestion de leur activité ! Pour répondre à ces nouvelles demandes, la Compagnie Fiduciaire et Ça Compte Pour Moi ont fait le pari de l’innovation avec la plateforme collaborative iZzy.

Une seule plateforme pour toutes les démarches comptables des entrepreneurs

iZzy est une plateforme digitale proposée exclusivement par les cabinets d’expertise comptable Compagnie Fiduciaire et Ça Compte Pour Moi qui permet aux TPE et PME de gérer l’intégralité de leur activité tout en étant accompagnées par un expert.

Ainsi, suivre sa comptabilité et ses indicateurs de gestion n’a jamais été aussi simple. Les entrepreneurs peuvent piloter leur trésorerie, éditer leurs devis et factures, suivre leurs dépenses et gérer leurs justificatifs, mais également stocker leurs documents et pièces, et déclarer les éléments variables de paie de leurs salariés. Tout ceci sur une seule et même plateforme ! De toute évidence, cet outil de gestion s’accompagne du suivi et des conseils d’une équipe dédiée qui se charge de réaliser l’ensemble des obligations comptables, fiscales et sociales.

«iZzy est un service dédié aux entrepreneurs qui entendent profiter des avantages du numérique mais qui souhaitent également un accompagnement et du conseil » complète Mathieu Chauveau, Directeur de Ca Compte Pour Moi.

Les fonctionnalités de ce tout nouvel outil sont nombreuses et ses avantages inédits. Grâce à cette solution à l’algorithme puissant et fiable, les entrepreneurs gagnent un temps considérable ; élément clé dans la réussite de tout projet. Ils gèrent leur business avec davantage d’efficacité grâce à une synchronisation bancaire sécurisée et une automatisation des tâches répétitives. Les TPE et PME peuvent désormais suivre leurs finances en temps réel ; il est possible de se connecter avec n’importe quelle banque en France et surtout, l’importation des flux bancaires est automatique.

“La performance d’iZzy et son Machine Learning permet de reconnaître et de catégoriser 99.7 % des écritures avec une pertinence de 95 %.” indique Jean-Philippe Romero, Président Directeur Général de la Compagnie Fiduciaire.

Grâce à la performance de l’outil iZzy, les entrepreneurs retrouvent leur productivité et suivent leur comptabilité en toute simplicité, même sans aucune connaissance comptable. iZzy est une technologie Machine Learning qui facilite le quotidien des professionnels. Si les entrepreneurs attendaient une plateforme pour gérer l’ensemble de leur activité et y retrouver toutes leurs informations comptables, qu’ils ne cherchent plus, la solution est là : c’est l’alliance d’une application en ligne intuitive et innovante ET d’un service d’expertise comptable de qualité, c’est iZzy !