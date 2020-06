La notion de time tracking est de plus en plus importante dans les entreprises, notamment avec la mise en place du télétravail. De cette manière un responsable d’équipe ou un patron peut savoir combien de temps passe un employé sur une tâche précise. Les outils de time tracking permettent une certaine optimisation du travail et de la productivité, en sachant qui est disponible, quand et combien de temps ! C’est ce que propose Teamdeck.

Teamdeck est une solution complète de gestion des ressources axée sur les employés, idéale pour les PDG, les chefs de projet, les agences qui doivent gérer plusieurs projets en même temps ou encore les équipes produit. Grâce à cet outil, il est possible de planifier efficacement le travail des équipe et mener à bien de multiples projets avec des délais serrés. Pour faire simple, l’outil propose un calendrier, via lequel il est possible de planifier des rendez-vous, des événements comme des congés, mais aussi indiquer le temps passé sur une mission particulière.

Gérer facilement les ressources et le temps

Une fois connecté à l’outil, il faut renseigner les informations de l’entreprise, comme : les horaires de travail, le fuseau horaire et différents paramètres liés aux tags, aux règles ou encore aux accès. Ensuite, il est possible d’ajouter un projet et ajouter des collaborateurs à ce dernier.

Teamdeck permet de créer différents tags pour les réservations et les plannings, un moyen pratique pour rester organisé facilement.

Passons à présent au calendrier. Ce dernier est essentiel et permet à n’importe qui d’avoir un aperçu des projets en cours, de leurs avancés, des personnes en congés, du temps passé sur une tâche etc. Le calendrier fonctionne avec plusieurs lignes. La première est dédiée aux projets, la seconde au time-tracking, enfin la troisième permet aux employés de donner leurs disponibilités. De cette manière, il est possible de voir facilement les disponibilités de chacun et mettre untel sur un projet, car il dispose de plus de temps qu’une autre personne. Enfin, la dernière ligne est dédiée aux congés des employés.

Teamdeck permet également de créer et exporter des rapports personnalisés, afin de voir combien de temps les différents membres d’un projet. Un outil pratique pour gérer la bande passante des différents membres d’une équipe et comparer le temps réellement passé sur un projet avec les estimations prévues.

Teamdeck accessible à vie pour moins de 50 dollars

Une offre spéciale est proposée via Appsumo permettant d’accéder à Teamdeck à vie pour seuleme nt 49 dollars.

L’offre Single permet à 25 personnes d’accéder à l’outil pour 49 dollars au lieu de 1197 dollars. Double permet d’ajouter 35 personnes sur Teamdeck pour 98 dollars. Enfin, Multiple donne accès à 45 membres de vos équipes, pour 147 dollars au lieu de 3591 dollars.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.