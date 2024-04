Dans la continuité de sa dernière levée de fonds réalisée en octobre dernier (6,5 millions d’euros), Mon Petit Placement réaffirme son engagement à partager le gâteau avec ses clients. Après avoir élaboré un modèle de rémunération basé sur la performance de ses clients, la startup va plus loin en ouvrant son capital à sa communauté, offrant ainsi à ses membres la possibilité de profiter des futurs potentiels fruits de son succès.

Mon Petit Placement, l’application qui réinvente l’expérience de l’investissement veut désormais permettre à tous de pouvoir devenir actionnaire. Via l’ouverture de son capital, la fintech envisage de s’appuyer sur le soutien de sa communauté – et plus largement du grand public – pour mener des projets structurants lui permettant de devenir l’acteur français référence en matière d’épargne.

Voilà pourquoi Mon Petit Placement lance sa campagne de financement participatif sur Sowefund. Profitez vous aussi de cette opportunité intéressante pour devenir actionnaire d’une société en pleine croissance, dès 500€.

Devenez actionnaire de Mon Petit Placement dès 500€

Mon Petit Placement est une application qui permet aux particuliers d’investir en toute sécurité dans des produits financiers haut de gamme. Une solution qui permet à la fois de protéger son épargne, et aussi de la développer. Avec l’inflation que nous subissons tous depuis plusieurs mois consécutifs, Mon Petit Placement offre une solution idéale pour faire travailler ses économies.

La start-up lyonnaise propose notamment des placements avec des rendements potentiels très intéressants. Il y a par exemple l’assurance-vie, qui permet une potentielle meilleure rentabilité que les livrets classiques ou les options proposées par les banques. Cette campagne de financement participatif est une nouvelle étape importante dans l’existence de l’entreprise.

Pour Thomas Perret, CEO et fondateur de Mon Petit Placement, l’objectif est de « devenir le choix numéro un sur le marché de l’épargne en France ». Il précise que « seul un Français sur quatre possède un placement financier en 2024. Pourtant, bien placer son argent, le plus tôt possible, c’est avoir l’opportunité de sécuriser et préparer son avenir ».

Pourquoi devenir actionnaire ?

Mon Petit Placement se donne comme mission principale de réinventer l’expérience de l’investissement pour la rendre plus simple, plus accessible et plus ludique. Dans le cadre de cette campagne de financement participatif, la start-up propose à sa communauté d’investir à partir de 500 euros et sans plafond maximum.

Mon Petit Placement en quelques chiffres clés c’est :

Près de 25 000 clients-investisseurs accompagnés pour se lancer sur les marchés financiers (x2 en 2 ans) ;

150 millions d’euros d’encours sous gestion (x4 en 2 ans) ;

Une croissance de 110 % du chiffre d'affaires sur le dernier exercice.

Tout le monde peut donc devenir actionnaire d’une entreprise reconnue sur le marché de l’épargne en France, avec un fort potentiel de croissance. Pour Mon Petit Placement, ce soutien financier sera l’occasion d’accélérer plusieurs projets :

Élargir l’offre (PER, Private equity, personne morale…) ;

Renforcer le conseil personnalisé ;

Créer un club exclusif des actionnaires.

L’entreprise française est en pleine forme. Depuis sa création en 2020, Mon Petit Placement compte déjà 25 000 clients (x2 en 2 ans). Avec déjà 150 millions d’euros placés (x4 en 2 ans). Et a vu son chiffre d’affaires bondir de 110% sur le dernier exercice. Pour prendre part à l’aventure du financement participatif, il suffit de vous inscrire en quelques clics sur Sowefund. C’est rapide et sans engagement. Ensuite, vous pourrez compléter votre dossier d’actionnaire, le valider avec une pièce d’identité et investir le montant de votre choix (à partir de 500 euros).

Ne manquez pas cette opportunité d’investissement exclusive :

Nous rappelons que l’investissement au capital de jeunes entreprises comporte des risques pouvant aller jusqu’à la perte totale du capital investi, ainsi qu’un risque d’absence de liquidité à l’issue de la période d’investissement. Pour plus d’informations, merci de consulter les mentions légales de Sowefund.