Remplir manuellement ses tableaux Google Sheet peut vite devenir répétitif et chronophage. Pourquoi rester coincé dans cette routine fastidieuse quand il existe des solutions pour libérer du temps et booster votre productivité ? Logic Sheet peut être l’allié qu’il vous faut. Cette extension vous permet d’automatiser vos tâches en quelques clics, vous permettant de gagner en temps et en efficacité.

PROFITER DE LOGIC SHEET À -59%

Automatisation simplifiée

Avec Logic Sheet, la mise en place d’un flux de travail automatisé devient un jeu d’enfant. Vous avez juste à définir au préalable les évènements qui seront les déclencheurs, et l’outil se charge du reste. Par exemple, vous pouvez configurer des notifications par messages Slack pour être informé dès qu’une modification est apportée à votre feuille de calcul, ou vous pouvez configurer une automatisation à chaque fois que quelqu’un répond à votre formulaire.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Le processus est encore plus rapide grâce aux modèles pré-conçus disponibles. Du management de projet à l’analyse de données à la gestion de la relation client, il existe forcément un template d’automatisation qui correspond à vos besoins.

Une large palette de fonctionnalités

Logic Sheet pourra répondre à vos besoins d’automatisation les plus divers. Que vous soyez gérant d’un site e-commerce, en freelance ou responsable marketing, l’outil vous offrira des solutions adaptées pour chaque cas d’utilisation.

Logic Sheet vous offrira une flexibilité totale pour personnaliser vos automatisations selon vos besoins et ainsi garantir une réactivité maximale.

Grâce à son intégration avec Zapier, Logic Sheet vous permettra de connecter facilement vos automatisations à une multitude d’applications. Chaque fonctionnalité est conçue pour vous offrir un contrôle total et une efficacité sans compromis.

Les possibilités sont infinies : automatiser des mises à jour de données, configurer des alertes en temps réel et même importer des données à partir de sources externes comme des API ou des bases de données SQL. Le tout, dans les normes de la RGPD.

-59% sur Logic Sheet

Profitez dès maintenant d’un abonnement à vie pour 99$ au lieu de 240$ ! Une réducation à saisir si vous souhaitez améliorer vos flux de travail.

PROFITER DE LOGIC SHEET À -59%

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.