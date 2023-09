Au moment de payer l’addition ou de régler vos achats en ligne, vous avez forcément déjà croisé ce petit logo carré, appartenant à l’entreprise Square. En quatorze ans, la fintech américaine a su s’imposer comme l’un des leaders du marché tant convoité du paiement.

Les raisons de son succès sont évidentes : un écosystème innovant, une solution complète capable d’accepter les paiements physiques comme en ligne et des outils à la pointe pour que les commerçants lancent, gèrent et développent leur business.

Des PME aux grandes entreprises, ce sont des millions d’organisations à travers le monde qui se sont laissé séduire par son offre bien ficelée.

Faire rimer paiement et simplicité sur tous les canaux de vente

En ligne et en point de vente, l’expérience de paiement est une étape cruciale dans le parcours d’achat des clients. Un problème d’affichage ou un terminal qui n’arrive pas à lire certaines cartes peut mener à des abandons de panier. Pour ne pas manquer d’opportunités de vente et préserver leur image de marque, les processus de paiement des commerçants doivent donc être fluides du début à la fin.

Square s’est justement donné comme objectif d’aider les professionnels dans cette tâche grâce à une solution tout-en-un, modulable selon les besoins des retailers. Tous les paiements sont centralisés à un seul endroit, et ce, quel que soit le moyen d’encaissement utilisé. En point de vente physique, les commerçants peuvent encaisser leurs clients dans un rayon à l’aide d’un des terminaux de paiement innovants et élégants proposés par Square. Parmi ceux-ci, le lecteur permettant de transformer un smartphone ou une tablette en terminal de paiement et TPE portable. Ces appareils intelligents permettent même d’imprimer des reçus, de sélectionner directement les articles dans son catalogue et de suivre les performances de son entreprise en temps réel. Que demander de plus ?

Pour les paiements réalisés directement en caisse, l’accent est aussi mis sur la praticité grâce à des dispositifs polyvalents à plusieurs écrans ou pivotables. Le client peut ensuite payer de manière intuitive en insérant sa carte bancaire ou en utilisant le sans contact. Point important, Square prend en charge toutes les principales cartes bancaires et les cartes tickets-restaurants. Ainsi, le client est sûr de trouver le moyen de paiement qui lui convient le mieux.

Il en est de même concernant les achats effectués en ligne. La solution de paiement de Square se synchronise avec une pléthore de plateformes e-commerce, dont WooCommerce, Wix, Ecwid, Magento et PrestaShop. Depuis le site du retailer, l’acheteur peut régler en quelques secondes grâce à un lien de paiement sécurisé. Il s’agit d’une URL à usage unique envoyée par e-mail ou SMS. Elle redirige vers une page de paiement en ligne, depuis laquelle le client conclut sa transaction par carte bancaire. Des moyens de paiement hautement sécurisés sont pris en charge, comme PayPal, Apple Pay et Google Pay.

Des fonctionnalités qui s’emboîtent divinement bien

Peu importent les canaux de vente utilisés, les fonctionnalités se synchronisent parfaitement entre elles. Là repose la magie de Square : il est possible de gérer sur une interface différents types de paiement en ligne et en points de vente physique comme le paiement sans contact, le paiement sur le site ou encore l’encaissement à partir d’une réservation.

Via un tableau de bord intuitif, ils peuvent garder un œil sur leurs stocks, créer des promotions pour leurs clients, obtenir des insights en temps réel… Et ce, qu’ils soient en ligne, en magasin ou les deux. Toute leur entreprise est à portée de main afin qu’ils puissent prendre des décisions plus éclairées pour leur activité.

Conscient que le travail d’un commerçant va bien au-delà de la vente, Square propose des options dédiées à l’administration, au management et au marketing. L’add-on “Team Management” est particulièrement pratique pour suivre les horaires de travail des salariés, gérer les demandes de congés et attribuer des commissions sur les ventes. Pour monitorer les finances de l’entreprise, Square a pensé à tout avec “Banking”, qui agrège paiements, trésorerie et comptes bancaires sur une seule interface. Concernant le développement de leur business, les commerçants peuvent s’équiper d’un puissant add-on permettant d’envoyer des campagnes de SMS et d’e-mail marketing personnalisées.

Lancer un site e-commerce attractif en quelques minutes

Les merveilles de Square ne s’arrêtent pas là. Elle offre également une solution complète de création de sites e-commerce. Cette fonctionnalité est idéale pour les enseignes qui souhaiteraient étendre leur activité au web. Intuitif et simple à prendre en main, l’éditeur est accessible à tous. Il fonctionne sous forme de blocs : l’utilisateur n’a qu’à insérer son texte, ses articles et ses visuels. Pour gagner du temps dans l’étape de conception, une palette de modèles soignés est proposée. Les designs sont adaptés au desktop comme au mobile.

Une fois le site web au point, le retailer peut configurer toutes les fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement de son activité : expédition, retrait en magasin, livraison… Pour l’étape du paiement, tout se fait directement depuis la boutique en ligne, évitant ainsi les redirections.

Bien entendu, la gestion des ventes se veut grandement simplifiée. Qu’elles aient été faites en ligne ou en magasin, elles sont synchronisées au sein d’un système unifié.

Avec ses outils intelligents et innovants, Square apparaît comme un allié de choix pour tout commerçant qui cherche à propulser son business. Que ce soit pour encaisser les paiements, gérer leur personnel et mener leur activité en boutique ou sur le web, chaque tâche se fait avec aisance. Elle contribue, avec certitude, à atteindre des objectifs clés dans la bonne croissance d’une activité : dessiner une expérience client parfaite, booster les ventes et accroître le chiffre d’affaires.