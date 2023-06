Apple échaffaude un vaste plan pour stimuler son activité dans le retail. En plus d’implanter de nouveaux magasins dans plusieurs pays, la firme de Cupertino souhaite rénover plusieurs de ses ...

Apple échaffaude un vaste plan pour stimuler son activité dans le retail. En plus d’implanter de nouveaux magasins dans plusieurs pays, la firme de Cupertino souhaite rénover plusieurs de ses enseignes. Objectif : développer la marque Apple sur les marchés en croissance tout en offrant aux consommateurs une meilleure expérience.

Redonner du cachet aux Apple Stores

La marque à la pomme compte 520 magasins physiques répartis dans 26 pays. Si elle génère désormais plus de revenus à travers son Apple Store numérique, Apple tient à ce que ses boutiques à l’esthétique léchée reflètent son image. Des plaintes émanant de clients mais aussi d’employés se sont en effet accumulées ces dernières années. La chaîne de magasins Apple a perdu une partie du cachet dont elle jouissait jusqu’alors ; il est désormais tant pour elle de se renouveler.

Selon Bloomberg, l’entreprise prévoit de déplacer, remodeler ou construire 53 magasins au cours des quatre prochaines années. Un accent sera mis dans la région Asie-Pacifique, marché dans lequel Apple souhaite étendre ses activités. Quinze nouvelles enseignes devraient y être ouvertes dont trois en Inde, où Tim Cook a récemment inauguré le tout premier Apple Store. Le marché indien est scruté de près par les géants de la tech, qui savent que les opportunités y sont nombreuses.

La Chine compte toujours pour Apple

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne semble pas freiner les ambitions d’Apple, Tom Cook a d’ailleurs récemment vanté la relation « symbiotique » entre sa société et le pays. Si la firme cherche à délocaliser sa production depuis l’Empire du Milieu vers d’autres pays, elle reste déterminée à profiter du marché chinois pour vendre ses produits. Plus tard cette année, elle ouvrira un nouveau magasin dans un centre commercial à Wenzhou et modernisera son magasin phare de Nanjing East à Shanghai. En 2025, elle envisage d’ouvrir quatre nouvelles enseignes dans le pays.

En Europe, neuf magasins vont être rénovés, dont l’Apple Store situé à Opéra, à Paris. Deux nouvelles boutiques devraient également ouvrir leurs portes, à Madrid et Londres. Quatre enseignes vont être créées aux États-Unis et au Canada, tandis que treize seront restaurées.

Les sites reconstruits ou déménagés sont pour la plupart des magasins vieillissants ou obsolètes. Dans certains cas, ils sont plus petits que la plupart des boutiques modernes ou ne disposent pas de zone de retrait ou de places assises pour les cours.

Les opérations de vente au détail d’Apple sont supervisées par Deirdre O’Brien, l’un des plus anciens dirigeants de l’entreprise. La construction et l’entretien des magasins sont gérés par Kristina Raspe, cadre d’Apple en charge de l’immobilier et des installations au niveau mondial.