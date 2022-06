Fortuneo permet à ses clients de réaliser simplement leurs opérations bancaires depuis une application, et d'obtenir gratuitement une carte bancaire sous certaines conditions(2). Une offre parmi les meilleures du marché, qui lui a permis d'être élue meilleure banque en ligne de 2022*.

Aujourd'hui, les banques en ligne ont le vent en poupe. Les clients se laissent séduire par la flexibilité procurée par leurs technologies, leurs services complets ou encore leurs offres de bienvenue. Fortuneo remplit toutes les cases. Entité du groupe Crédit Mutuel Arkéa, elle a été élue meilleure banque en ligne 2022 par Pricebank et est souvent catégorisée dans les banques les moins chères.

Plus de 950 000 clients se sont déjà laissés séduire par son offre, qui cherche à répondre aux besoins actuels : rapidité, confiance et multiplicité des services.

Une large palette de services disponibles en quelques clics

Fortuneo permet à ses clients d'accéder facilement à une pléthore de services depuis une application moderne et fluide. Ils peuvent par exemple augmenter leur plafond bancaire (sous réserve d'acceptation de la demande par Fortuneo) au moment d'acheter un ordinateur, puis le baisser juste après. De la même façon, ils peuvent effectuer des virements vers un compte bénéficiaire en seulement quelques secondes, commander une carte virtuelle pour payer en ligne, visionner leurs dépenses en temps réel ou encore ajouter des comptes externes. En somme, toutes les opérations bancaires quotidiennes peuvent être effectuées en toute autonomie (sauf exceptions), sans l'aide d'un téléconseiller.

Toutefois, des conseillers restent disponibles en cas de question.

Si Fortuneo a réussi à devenir l'une des plus grandes banques en ligne françaises, elle a fait ses débuts par la bourse. Grâce à ses solutions d'investissements compétitives, elle est aujourd'hui l'un des leaders du courtage en ligne en France. Elle est largement préconisée par les millenials. Depuis fin 2019, un tiers de ses nouveaux clients ouvrant un compte bourse ont entre 18 et 35 ans (1). Les outils proposés sont donc adaptés aux jeunes générations, qui peuvent ouvrir différents types de comptes en ligne (PEA, PEA-PME, CTO) à des tarifs avantageux : certains frais sont à zéro euro, notamment les frais de garde et de tenue de compte, et environ 1400 fonds à frais négociés à 0% ou 1%(3).

Pour les traders aguerris, une large gamme de produits d'investissements et de services sont présents : actions, 9 000 OPC, produits dérivés, SRD, vente à découvert, etc. Pour les moins expérimentés, il est possible d'opter pour une assurance-vie en gestion conseillée ou sous mandat(1).

Trois cartes bancaires gratuites et sans frais à l'étranger

Fortuneo se distingue également par le large éventail de cartes bancaires qu'elle propose. Trois différentes sont disponibles, laissant l'embarras du choix aux utilisateurs. L'avantage, c'est qu'elles sont toutes gratuites tant que l'on respecte certaines conditions d'utilisation ou de revenus (2) :

Fosfo Mastercard, gratuite sous réserve d'une opération par mois par carte ;

Gold CB Mastercard, gratuite à partir d'un paiement par carte par mois;

Accessible pour les personnes ayant un revenu supérieur à 1 800 € nets mensuels ;

World Elite CB, réservée aux clients ayant 4 000 euros de revenus nets mensuels, gratuite à condition d'effectuer un versement de 4 000 € par mois sur le compte Fortuneo.

Les paiements et les retraits sont gratuits avec chacune des cartes, en euro comme dans une autre devise. En effet, Fortuneo ne prend aucun frais à l'étranger, et ce, sur tous les paiements et retraits par carte à tous ses clients (hors frais éventuels prélevés par l'établissement propriétaire du distributeur).

Les trois cartes bancaires proposées par Fortuneo.

L'objectif de Fortuneo est à la fois de permettre à chacun d'accéder facilement aux services qu'ils souhaitent et de faire grandir leurs épargnes, notamment en réduisant leurs frais bancaires. Jusqu'au 28 juin 2022, la banque en ligne française a même mis en place une offre de bienvenue séduisante et accessible à tous.

Pour une première ouverture de compte courant Fortuneo avec une carte Gold CB Mastercard gratuite suivie de 5 paiements réalisés avant le 11 septembre 2022, elle vous offre un bonus de 80 euros(3). Il faut simplement remplir les conditions d'obtention de la carte Gold CB Mastercard évoquées précédemment. Il ne vous reste plus qu'à entrer le code FTN0522 pour profiter de tous les services proposés par Fortuneo.



*Source : Pricebank

(1) L'investissement en bourse présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Cette communication ne constitue pas un conseil en investissement de la part de Fortuneo.

(2) Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat : Fosfo Mastercard, Gold CB Mastercard ou World Elite CB Mastercard). Les cartes Gold CB Mastercard ou World Elite CB Mastercard sont également disponibles en débit différé. La délivrance de la carte est soumise à l'acceptation de la demande par Fortuneo et sous réserve de remplir les conditions d'octroi en vigueur. Gratuité sous réserve de remplir les conditions d'usage précisées dans les conditions tarifaires en vigueur. En l'absence d'une opération de paiement par carte (hors retrait au distributeur automatique de billets ou au guichet automatique de banque) par mois (pour les cartes CB Mastercard, FOSFO Mastercard et Gold CB Mastercard) ou de non respect de la condition de flux mensuel (pour la CB World Elite Mastercard), des frais seront appliqués (voir Tarifs). Fortuneo se réserve le droit de modifier les conditions tarifaires applicables à la carte. Le changement de gamme/débit de carte bancaire est soumis aux conditions prévues dans les conditions tarifaires en vigueur.



(3)80 euros offerts pour une première ouverture d'un compte bancaire individuel ou joint avec carte bancaire Gold CB Mastercard ou, pour les clients Fortuneo disposant d'un compte bancaire individuel ou joint n'ayant jamais été associé à une carte bancaire, première souscription d'une carte bancaire Gold CB Mastercard effectuée entre le 29.04.2022 et le 28.06.2022 (le dossier de demande d'ouverture avec code opération " FTN0522 " devant être complet et reçu au plus tard le 05.07.2022 par voie électronique ou par voie postale à l'adresse suivante : Fortuneo Service Clients Libre réponse 26 157 29 809 Brest CEDEX 09, la date de réception du dossier complet faisant foi).

La prime sera versée sur le compte bancaire associé à la carte au plus tard le 14.10.2022, sous réserve de l'acceptation du dossier de demande d'ouverture d'un compte bancaire et de la carte par Fortuneo et d'avoir réalisé 5 paiements au moyen de la carte bancaire souscrite dans le cadre de l'offre avant le 11.09.2022.

Dans le cas d'une première ouverture d'un compte bancaire joint avec deux cartes bancaires dont l'une au moins est une Gold CB Mastercard et sous réserve de satisfaire aux conditions de l'offre, une seule prime de 80€ sera versée sur le compte joint associé dans le cadre de cette offre promotionnelle et les 5 paiements exigés pourront être réalisés au moyen des deux cartes bancaires souscrites dans le cadre de l'offre (sauf pour les clients détenteurs d'un compte individuel Fortuneo).

Offre non cumulable avec une offre parrainage en cours ou toute offre liée au compte bancaire ou à toute autre carte bancaire commercialisée par Fortuneo. Le compte bancaire ouvert et la carte souscrite chez Fortuneo dans le cadre de l'offre devront être conservés pendant au moins un an. À défaut, Fortuneo, même si ce dernier est à l'initiative de la clôture du compte et de la carte, se réserve le droit de prélever le montant correspondant à la prime versée sur ledit compte. Offre réservée aux personnes physiques majeures, agissant pour leurs besoins non professionnels exclusivement, hors salariés Fortuneo.





(3) Tarification en vigueur au "jour de mise en ligne de l'article", susceptible d'évolution.