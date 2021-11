La crise sanitaire a mis en lumière de nombreux défis pour les entreprises. Nombreuses ont été contraintes de revoir leur organisation pour s’adapter au distanciel, tout en assurant une bonne cohésion entre chacune des équipes et au sein de ces dernières. Cette situation exceptionnelle a soulevé un point : il était temps de collaborer autrement.

Les sociétés se sont appuyées sur le digital pour revoir leurs modes et pratiques de travail : réunion à distance, collaboration sur un même document ou projet, piloter correctement son activité dans un nouveau contexte… Une multitude de nouveaux besoins auxquels répond de manière moderne la Digital Workplace, un environnement de travail numérique connecté et modulaire.

Dans son dernier ebook, Jamespot, le spécialiste français du réseau social d’entreprise, vous dévoile plusieurs conseils et solutions pour l’adopter.

Une stratégie à mettre en place

La crise sanitaire a accéléré le déploiement du télétravail, ainsi que celui des outils qui l’accompagnent, dont la Digital Workplace. Le livre blanc révèle que 57% des organisations en ont désormais une image positive. Elle est perçue par la majorité d’entre elles comme un moyen de répondre aux attentes des collaborateurs, tout en modernisant leur espace de travail.

Pour les entreprises qui l’utilisent, la Digital Workplace est synonyme de productivité, d’efficacité et de cohésion. Du fait qu’elle regroupe tous les accès aux outils et informations à un seul et même endroit, les professionnels n’ont plus besoin de jongler entre différentes applications. Toutes les fonctionnalités sont centralisées, de la production d’information à sa circulation, en passant par son classement.

Bien que la Digital Workplace réserve de nombreux avantages, il est important de s’interroger sur plusieurs points avant de l’adopter, comme l’implication des collaborateurs dans ces changements d’organisation. En téléchargeant cet e-book, vous découvrirez les bonnes questions à se poser avant de se lancer, nécessaires pour faire de sa Digital Workplace un succès.

Avoir des bonnes pratiques

Pour assurer une bonne mise en place de son espace de travail numérique, il est primordial de prendre en compte chacun des éléments à améliorer dans son entreprise et de s’armer des outils adéquats. Durant les confinements, les professionnels en avaient un large éventail à leur disposition. Néanmoins, ils étaient utilisés parallèlement, ne rendant pas le travail collaboratif efficace et homogène. Ce livre blanc vous permettra de comprendre comment la Digital Workplace peut remédier à ce problème.

Pour collaborer de façon performante, il est nécessaire d’être bien organisé. Cela repose sur une bonne gestion des tâches et des projets et une communication optimale. La Digital Workplace réunit justement les fonctionnalités nécessaires pour s’organiser collectivement et aider les salariés à travailler ensemble, qu’ils soient réunis physiquement ou non. Comme il vous sera expliqué dans cet e-book, nombreuses sont les solutions qui peuvent être mises en place pour assurer une bonne productivité dans chaque service, des ressources humaines au marketing.

Néanmoins, il est important de garder en tête que leur mise en place ne s’improvise pas. Elles impliquent de nombreux changements du point de vue collaboratif. Les équipes doivent abandonner leurs anciennes habitudes, comme la communication par e-mail, pour des nouvelles plus performantes. Dans la dernière partie de ce livre blanc, Jamespot vous délivrera de précieux conseils pour assurer l’instauration de ces nouveautés, nécessaires pour collaborer et échanger des informations plus efficacement.

Ainsi, l’avenir du collaboratif passe par une solution qui offre un environnement de travail tout-en-un où les échanges sont fluidifiés et les projets organisés, comme la Digital Workplace. Pour découvrir en détail comment la mettre en place, téléchargez l’e-book de Jamespot !