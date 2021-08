L’industrie musicale est en pleine mutation. Avec les nouvelles technologies, les usages des consommateurs évoluent et les artistes doivent s’adapter pour rester à la page. Base for music propose justement une solution aux artistes musiciens. Cette plateforme de promotion musicale permet aux professionnels du secteur de développer leur fanbase grâce à des campagnes publicitaires. Pour les artistes, c’est très simple : il suffit de sélectionner le contenu à promouvoir, de renseigner les réseaux sociaux et ensuite Base for music s’occupe du reste.

Base for music s’occupe de générer vos campagnes automatiquement

Grâce à une analyse poussée de l’audience qui compose la fanbase de l’artiste, Base for music est capable de définir un ciblage précis afin de trouver le profil type de l’utilisateur qui appréciera la musique de tel ou tel artiste. La plateforme s’occupe ensuite de tout : gestion de la campagne publicitaire, création de visuels, optimisation et reporting. Un moyen intéressant pour les artistes de gagner du temps et de se concentrer uniquement sur la production musicale.

6 000 campagnes publicitaires ont déjà été lancées depuis les débuts de la plateforme en novembre 2020. Preuve d’un intérêt réel pour une telle technologie, Grand Musique Management, l’agence de management qui représente des artistes comme Lomepal, Etienne De Crécy ou encore Kiddy Smile, a décidé de financer le développement de Base for music. Cela laisse présager un avenir haut en couleur pour cette plateforme.

Une plateforme pensée pour les artistes émergents

Quel que soit le style musical de l’artiste, cette plateforme peut l’aider à développer son activité. Cette plateforme a été pensée pour les artistes émergents, qui possèdent déjà du contenu sur leurs réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Comme on a l’habitude de le dire : chacun son métier. Un artiste n’est pas un publicitaire. Base for music simplifie totalement le processus de création d’une campagne publicitaire. Quelques clics suffisent à l’artiste pour lancer une campagne parfaitement adaptée à son profil et sa musique.

Pour promouvoir sa musique sur Spotify, Base for music recommande à ses utilisateurs de lancer une pub audio pour atteindre des auditeurs engagés et débloquer de l’organique. La plateforme affirme qu’en moyenne, le taux de clic avoisine les 3% sur ce format et que le taux de conversion en nouvel auditeur est de 1%. Concrètement, sur 100 000 auditeurs atteints par la publicité, 3 000 vont cliquer sur la publicité, 1 000 vont devenir de nouveaux auditeurs et générer 15 000 streams.