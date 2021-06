Les joies de PowerPoint tout le monde les connaît. Au moment de réaliser une présentation c'est souvent les mêmes problématiques qui reviennent : manque d'inspiration, une présentation plate etc. Pour améliorer les présentations et rendre ces dernières plus intéressantes, il existe plusieurs outils.

Clientjoy.io, un outil qui aide les agences via son CRM propose une ressource gratuite très intéressante : plus de 700 templates pour réaliser des présentations PowerPoint. En plus des présentations classiques, on retrouve des infographies et des cartes mentales. Pour obtenir ces dernières, il suffit d'entrer son nom, prénom et une adresse mail professionnelle avant de recevoir les templates dans sa boîte mail.



Business

Technology

Finance

Corporate

Education

Tavel & Food

Les templates sont divisés en plusieurs catégories comme :

Tous les templates proposés sont entièrement modifiables, offrent des graphiques axés sur les données, des infographies modifiables et des arrières-plans personnalisables. Les templates proposés peuvent aussi bien servir à des professionnels, mais aussi à des étudiants pour réaliser des présentations dans le cadre des cours.