Le mot présentation peut être une source d'angoisse. Qui dit présentation, dit mise en page, concis, clarté, précis, mise en avant et autres mots qui font la magie d'une présentation. En fonction des secteurs d'activités, du poste ou tout simplement de la présentation, la motivation peut ne pas être au rendez-vous, comme la créativité pour se lancer d'une présentation from scratch.

L'année dernière, l'outil Premast Plus avait déjà été mis en avant. Aujourd'hui, on en reparle, car le produit a évolué et profite d'une offre intéressante ! Premast propose des milliers de présentations professionnelles avec des icônes, des graphiques entièrement personnalisables. Les présentations peuvent être utilisées aussi bien sous Google Slides que Power Point.

Un outil pour collaborer en équipe sur les présentations et le Brand Content

Premast offre donc un large choix de templates, qu'il est possible de trier par mots clés, ou bien en fonction de catégorie, comme les plus populaires, les plus récents, les templates gratuits etc, mais aussi des secteurs d'activité.

Pour chaque template, une note sur 5 étoiles est affichée, ainsi que le nombre de téléchargement du template et le nombre d'ajouts en favori. Il est également possible de voir un aperçu de chaque slide de la présentation, afin d'être sûr que cette dernière correspond aux besoins, une description et les points forts de cette dernière ! Dans la catégorie Slides, il est possible de télécharger des slides uniques et dans Social Media, d'obtenir des designs pour les posts Facebook et Instagram !

Chaque template est entièrement personnalisable et des graphiques, des icônes, des images, des GIF et bien d'autres choses peuvent être ajoutés pour des présentations époustouflantes.

L'avantage de Premast est qu'un plugin PowerPoint est disponible, ce qui permet de faire les recherches de templates, d'icônes etc, directement dans PowerPoint au moment de réaliser une présentation.

Un accès à vie à Premast et ses fonctionnalités

Pour finir, avec Premast Plus, un Brand Kit est disponible. Ici, tous les assets d'une entreprise (ou plusieurs) peuvent être ajoutés (logo, les couleurs de l'entreprise...). Pratique pour tout conserver au même endroit et travailler en équipe !

Les templates Premast sont parfois payants et Premast Plus est disponible via un abonnement payant. Une offre unique permet d'accéder à tous les templates et tous les items, ainsi qu'au plugin Premast Plus pour seulement 49 dollars au lieu de 480 dollars. Une offre valable à vie, avec un paiement unique.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.