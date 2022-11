Créer des présentations visuellement attrayantes est capital, mais demande un peu de temps et d’investissement. Pour aller plus vite, il peut être judicieux d’utiliser des templates préconçus. Le problème, c’est qu’il faut fouiller le web pour trouver celui qui correspond le mieux à nos attentes. Pour éviter d’y passer des heures, il est préférable de se tourner vers une bibliothèque de modèles de présentations, comme celle de Graphue.

Des templates pour créer des slides attrayantes

Sur son site web, Graphue regroupe plus de 150 templates soignés prêts à l’emploi. Ils sont divisés en fonction du support choisi : PowerPoint, Keynote ou Google Slides. Pour affiner notre recherche, on a la possibilité de sélectionner une catégorie : business, start-up, marketing, pitch deck, santé ou encore éducation. Les templates peuvent alors être triés en fonction de leur popularité ou de leur date d’ajout.

Une fois que l’on a établi tous ses critères, Graphue nous présente plusieurs pages de résultats. Une large palette de choix est proposée, avec des modèles bien différents les uns des autres. Certains abordent un thème minimaliste, tandis que d’autres sont plus colorés et fournis.

La plupart des templates peuvent être utilisés dans de nombreux projets différents. Cependant, certains sont spécifiques à un sujet : métavers, NFT, mode… Le but est de pouvoir réaliser la présentation la plus pertinente possible.

En cliquant sur l’un des modèles, on dispose d’un aperçu des slides ainsi que de multiples informations sur la présentation. Parmi celles-ci, on retrouve la taille du fichier, ses dimensions ou encore son nombre de slides. Chaque téléchargement inclut des polices d’écriture, des icônes et des assets.

Il y a quelques mois, une offre unique marquait le lancement de Graphue. Si vous avez manqué l’occasion d’en profiter, pas de panique. En ce moment, l’outil est proposé à un prix exceptionnel : 49 dollars à vie au lieu de 3 022 dollars. La licence permet de profiter de l’ensemble des modèles disponibles, mais également de ceux qui seront ajoutés ultérieurement. Jusqu’à quinze templates peuvent être téléchargés chaque jour.

