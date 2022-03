PowerPoint fait partie du quotidien de nombreux professionnels. Le logiciel est utilisé pour faire des présentations marketing, pour introduire une nouvelle solution ou un produit, ou encore pour présenter un projet à des investisseurs. Toutefois, certaines problématiques surgissent continuellement : trouver l’inspiration, réussir à faire une présentation esthétiquement plaisante… Fort heureusement, il existe une multitude d’outils gratuits pour rendre ses PowerPoint plus intéressants, comme RRSlide Library. Il s’agit d’une bibliothèque mettant à disposition des modèles et assets.

Des assets qui balayent tous les besoins

Pour commencer à naviguer dans les contenus proposés par RRSlide Library, il convient avant tout de l’installer sur PowerPoint. Pour cela, il suffit d’accéder au store, disponible depuis l’onglet « Insertion » du logiciel. Il faut alors rechercher l’outil, et le télécharger. Son logo apparaît ensuite dans la barre principale. En cliquant dessus, RRSlide Library s’ouvre à droite de la présentation en cours de conception.

En l’échange d’une adresse e-mail, l’utilisateur accède à la bibliothèque. Il y découvre plus de 10 000 templates pour réaliser ses PowerPoint, convenant à différents cas d’usage. Chaque modèle est conçu de A à Z avec des éléments graphiques soignés. Cela permet de gagner un temps considérable et d’avoir un rendu professionnel.

Les templates proposés peuvent être modifiés afin de correspondre à l’image de marque de son entreprise. Toutefois, il est possible de créer sa présentation de toute pièce grâce aux nombreux assets proposés par RRSlide Library. Il en existe de différents styles. L’utilisateur y retrouve une multitude de graphiques et éléments iconographiques prêts à être utilisés. Ils sont disponibles sous différentes formes : diagramme circulaire ou en bâton, carte du monde, pyramide… En complément, il peut être judicieux d’ajouter des images. Celles-ci peuvent être trouvées directement depuis la banque d’images proposée par RRSlide Library.

Pour ajouter un peu plus de relief à sa présentation, il est même possible d’opter pour les contenus en 3D. On y retrouve des bulles de conversation, des dessins de carte bancaire, des ordinateurs… Autant d’éléments qui peuvent être utilisés pour illustrer une présentation sur les moyens de paiements, l’e-commerce, la communication ou le marketing digital. Ils peuvent même être téléchargés au format png et gib afin d’être utilisés dans une campagne social media.

Il convient donc de dire que RRSlide Library permet de réaliser des présentations en seulement quelques clics. De cette façon, il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences particulières en graphisme, ou de passer plusieurs heures sur le design de son PowerPoint.