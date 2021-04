Une nouvelle brosse à dents réduisant par 12 le temps de brossage

Y-Brush, une startup lyonnaise qui a le vent en poupe, a développé une nouvelle manière de se brosser les dents qui pourrait bien changer la donne. En effet, celle-ci épouse la forme de la mâchoire et permet de brosser les dents simultanément. Avec ses 35 000 filaments, toutes les faces de toutes les dents sont brossées en même temps.

La sauce secrète de Y-Brush ? L’utilisation de filaments en nylon. Contrairement à ses copies en dropshipping qui utilisent du silicone – trop mou pour passer entre les dents et retirer la plaque dentaire - Y-Brush est le seul dispositif au monde qui utilise du nylon. Plusieurs études ont démontré que cette technologie était de loin la plus performante. Selon la marque : “les poils en nylon sont suffisamment fins pour atteindre les espaces entre les dents, ce qui permet un nettoyage en profondeur et une élimination minutieuse de la plaque dentaire”.

Avant d’être brevetée et présentée lors des trois dernières éditions du CES à Las Vegas, cette brosse à dents innovante a été développée en étroite collaboration avec des dentistes pendant 4 ans, et regroupe les dernières technologies de pointe : vibrations soniques, filaments souples très fins inclinés à 45°, et brosse flexible capable d’épouser la mâchoire.

D’après le retour d’expérience d’un utilisateur Y-Brush : “se brosser les dents en 10 secondes et avoir les dents aussi propres, c’est incroyable. Il faut reconnaître que la Y-Brush est très efficace. Vous avez le choix entre 3 vitesses de brossage, de rapide à hyper-rapide. Dans tous les cas, le résultat est bluffant”. Autre petit détail pratique : le manche est utilisable par tous les membres de la famille. Il suffit de changer la partie brosse en fonction de l’utilisateur.

Y-Brush est expédié sous 24h en direct de son usine à Lyon

Différents kits sont proposés pour les enfants et les adultes. Parmi les best-sellers :

le pack solo à 124,99€ (1 manche, une brosse, un câble de rechargement et un support pour la brosse) ;

(1 manche, une brosse, un câble de rechargement et un support pour la brosse) ; le All-Inclusive à 139,99€ (avec en plus un applicateur de dentifrice et une trousse de voyage) ;

(avec en plus un applicateur de dentifrice et une trousse de voyage) ; ou encore le kit famille à 279,99€ avec 2 manches et 4 brosses.

Des accessoires sont également disponibles (applicateurs de dentifrice permettant d’étaler facilement votre dentifrice, une trousse de voyage, etc.).

La santé bucco-dentaire est d’une importance capitale pour la santé générale

En 2021, 90% des études de cas montrent que le brossage des dents n'est pas effectué correctement. Beaucoup considèrent cette tâche comme une véritable corvée. Si le brossage des dents peut sembler être un sujet anodin en apparence, il est pourtant d’une importance capitale pour la santé. Parmi les conséquences les plus graves, nous savons aussi que la maladie d’Alzheimer et certains cancers peuvent apparaître à cause d’un mauvais brossage des dents.