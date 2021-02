La newsletter est un outil indispensable pour rester en contact avec l’extérieur et communiquer auprès des clients, prospects et partenaires. Néanmoins, il ne s’agit pas seulement de dresser la liste des messages que vous souhaitez faire passer et d’aligner quelques bullet points bien rédigés. Pour être impactante, votre newsletter doit répondre à des critères précis en termes de design et de contenus, et surtout, elle doit s’inscrire dans une stratégie globale. Vous marquez des points en vous focalisant sur le design de votre newsletter, en vous concentrant sur les statistiques pour améliorer vos résultats et finalement, en vous intéressant de près aux listes de diffusion. Quelles sont alors, dans le détail, les étapes incontournables de création d’une newsletter ? Comment délivrer un contenu et un design efficaces qui servent les messages et s’alignent avec les objectifs ?

Lianatech, entreprise experte en marketing digital et communication, a rassemblé les meilleures pratiques et best cases pour construire des newsletters engageantes. Grâce à ce dossier complet et synthétique, perfectionnez vos e-mailings marketing à destination de tous vos publics. Découvrez les meilleures méthodes pour la rédaction et la personnalisation des messages de votre newsletter et l’amélioration de ses résultats grâce à des contenus vidéo et des articles d’experts.

Apprenez à composer une newsletter de qualité

Toute bonne histoire commence avec un bon titre. Votre newsletter pourra être parfaite, si son titre est trop long, manque de clarté ou ne répond à aucun besoin, elle ne sera pas lue. Près de la moitié des personnes qui recevront votre newsletter ne décideront de l’ouvrir uniquement si son objet leur plaît. Il s’agit donc de ne pas bâcler cette étape essentielle et d’y consacrer un soin particulier. Grâce au contenu premium proposé par Lianatech, vous pourrez appréhender facilement les règles à respecter pour créer un titre de newsletter engageant (langage, émotion, en-tête, premiers et derniers mots, etc.) et découvrirez comment mettre tous ces conseils en pratique.

Une fois l’étape du titre passée, l’essence même de la newsletter reste à construire : le contenu. Il s’agit de ne pas décevoir le lecteur qui vous aura suivi jusqu’ici, mais de lui donner envie de vous lire jusqu’au bout. Multipliez les sources pour trouver du contenu rare, qualitatif et capital pour la crédibilité de votre message. De tous les canaux marketing digital, la newsletter est l’axe de communication le plus efficace (et mesurable!) qui présente le meilleur ROI. Fanni Mäki, Communications specialist chez Lianatech encourage les acteurs du marketing et de la communication à investir dans des contenus de qualité. En suivant les conseils des experts de Liana Technologies, trouvez de nouvelles idées de contenus et enrichissez vos emails marketing, mais ne négligez pas leur design, au risque de perdre vos lecteurs dès leur regard posé sur vos premiers mots. Il est important de se renseigner, de suivre les tendances design en matière de templates de newsletter afin de proposer un email esthétique, lisible et accrocheur.

“En mettant du soin dans le design de votre newsletter, vos abonnés seront naturellement incités à découvrir votre contenu et ne seront pas déconcentrés par un manque de clarté ou un agencement discutable.” explique Elisa Raittila UX Designer chez Liana Technologies

Les professionnels du marketing et de la communication se doivent de créer une stratégie email marketing efficace s’ils veulent atteindre leurs cibles. L’objectif étant bien entendu de créer un plan qui apporte des résultats. Lianatech a élaboré un véritable dossier premium gratuit qui reprend, étape par étape, toutes les bonnes pratiques pour vous accompagner lors de la création de vos newsletters. En amont, apprenez à fixer les bons objectifs d’email marketing, à identifier les tendances, à effectuer une veille concurrentielle efficace, à analyser votre audience et à déployer vos listes de diffusion. Puis, concentrez-vous sur le design et le contenu, la fréquence d’envoi, les exigences légales. Enfin, effectuez les contrôles de délivrabilité et, évidemment, mesurer vos résultats.

Analysez et améliorez vos résultats

Une fois votre contenu rédigé et votre template créé, penchez-vous sur les résultats de votre newsletter, et notamment sur votre taux d’ouverture et votre taux de clics, deux données essentielles de votre stratégie d’e-mailing marketing. Encore une fois, pour cette étape, Lianatech propose des conseils de personnalisation pour vous aider à vous démarquer positivement grâce à des exemples concrets de bests practices. Il existe treize façons d’augmenter le taux d’ouverture et le taux de clics de vos newsletters, l’un des plus grands défis de tous les marketers. Découvrez-les ces tactiques efficaces dans le contenu premium proposé par Lianatech ! Dans ce dossier, les experts présentent 8 conseils essentiels pour personnaliser vos emails et vous démarquer du flot constant de newsletters des autres enseignes. L’engagement des abonnés est d’autant plus fort lorsque l’email qu’il reçoit lui est directement adressé. Si certaines tactiques semblent évidentes et faciles à mettre en place (comme utiliser le prénom de votre interlocuteur), d’autres sont toutes aussi efficaces mais éminemment rares. Découvrez les conseils pour personnaliser vos messages grâce au dossier de Lianatech qui rassemble les bonnes pratiques de l’emailing marketing.

“Il est toujours très pertinent d’analyser les campagnes newsletters de grands acteurs tels que Netflix ou Apple pour comprendre les clés du succès de leurs stratégies marketing”, explique Elena Bezborodova, marketing specialist chez Lianatech.

Vous êtes dorénavant un expert de la création, votre newsletter est esthétique, votre contenu est hautement qualitatif et vous avez étudié vos résultats en profondeur. Félicitations! Mais il vous reste encore à apprendre comment décupler le nombre de vos abonnés pour une meilleure délivrabilité de votre newsletter. Lianatech a condensé en un dossier premium tout ce qu’il faut savoir pour augmenter la taille de votre base de données.

Développez une base de données active et engagée

Les experts de Lianatech sont unanimes ; mieux vaut une liste qualitative que quantitative! Apprenez à augmenter la taille de votre base de données grâce aux conseils d’Elena Bezborodova, marketing specialist chez Lianatech. Il existe plusieurs techniques pour constituer une liste d’abonnés qualifiés et actifs, et plusieurs stratégies à utiliser pour faire grandir rapidement vos listes de diffusion ; mettre en place des fenêtres pop-up ou « exit popup », insérer un formulaire opt-in sur votre site Internet, ou encore créer du contenu téléchargeable. Retrouvez tous les conseils d’Elena dans le dossier de Lianatech sur la création d’une newsletter réussie. Elle évoque notamment la délivrabilité des emails et le marketing automation, qui peut considérablement améliorer les performances de votre email marketing. Deux autres notions sont cruciales pour améliorer le taux de diffusion de votre newsletter : DKIM et SPF. Ces indicateurs veillent notamment à ce que personne ne puisse envoyer des courriers électroniques en votre nom. Grâce aux ressources premium proposées par Lianatech, découvrez comment sécuriser l’envoi de vos newsletters avec les protocoles DKIM et SPF et apprenez en plus sur le marketing automation.

Vous l’aurez compris, ce dossier composé par les experts de Lianatech vous permet de développer vos compétences et d’appréhender simplement et efficacement la création de vos newsletters. Devenez un expert en quelques clics pour ne plus passer à côté de vos campagnes marketing!