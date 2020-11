Écrire un article de blog, créer une vidéo ou encore un post pour les réseaux sociaux demande du temps et de la créativité ! Une fois créé, tout le monde ne souhaite qu’une chose : que le contenu soit partagé en masse sur les réseaux sociaux ! Alors on ajoute une petite phrase ou un CTA qui incite à partager… mais ce n’est pas suffisant. Les créateurs de contenu souhaitent obtenir de vrais partages, d’humains bien vivants et non de robots… La distribution du contenu est donc un point important !

Missinglettr Postbox est un outil qui permet de maximiser le reach organique des posts sur les réseaux sociaux, en créant une communauté de plus de 20 000 personnes qui va partager le contenu en question. L’outil permet ainsi de trouver des personnes ayant une audience similaire à celle voulant être touchée. L’outil propose deux parties : Engage et Promote.

Engage correspond à la partie où du contenu à partager à son audience peut être trouvé. Promote permet d’entrer son propre contenu sur la plateforme afin que ce dernier soit partagé par d’autres personnes.

Diversifier son contenu avec des posts pertinents

Pour commencer à utiliser Missinglettr Postbox, il faut créer un profil. Ce dernier permet d’associer le contenu avec les bons influenceurs et trouver des suggestions de contenu pertinentes pour son audience. Le profil comprend des catégories, tags et sujets dans la langue du contenu. Une fois le profil créé l’audience potentielle passe de 0 à un chiffre plus conséquent. Ce chiffre correspond à l’ensemble des audiences combinées sur les réseaux sociaux de tous les utilisateurs de Missinglettr Postbox, qui matche avec le profil créé.

Dans la partie Engage, du contenu suggéré va être proposé afin d’engager son audience. Il est possible de rejeter un post ou bien de le prévisualiser avant de le poster. Les contenus peuvent être partagés via différents profils et le contenu sera programmé automatiquement. Dans les paramètres, dans l’onglet « Dates & Times », les règles de publication peuvent être définies.

Proposer et partager du contenu de manière naturelle

L’onglet Promote est l’espace où l’on partage des articles de blog, des infographies, des vidéos. Pour partager un contenu, il suffit de choisir avec quelle audience, sur quels réseaux sociaux et rédiger le post ! Le contenu est désormais disponible et les autres utilisateurs de la communauté Missinglettr Postbox peuvent partager le contenu !

Missinglettr Postbox est un outil payant affiché en promotion sur Appsumo, avec un accès à vie. Trois offres sont proposées allant de 59 à 177 dollars au lieu de 500 à 1500 dollars. Les offres permettent de programmer et partager un nombre différents de posts (de 50 à 100), de connecter un certain nombre de profils (2 à 6) etc.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.