C’est un personnage animé qui se répand sur les réseaux sociaux. Depuis la prolifération du Covid-19, la Chine a été le théâtre de nombreuses représailles. L’empire du Milieu a en effet a été le point du départ du virus. Ainsi, le reste du monde entier n’hésite pas à le pointer du doigt. À titre de parade, Xinhua, le journal d’information chinois, lance Terry-Cotta sur le web. Il s’agit d’un personnage animé qui devient le porte-parole de la RPC. Ce dernier fait office de rempart contre les détracteurs anglophones.

Le contenu de la vidéo de Terry-Cotta

Afin de sensibiliser le monde sur les gestes barrières et protéger la Chine, Terry-Cotta est présenté à travers une vidéo. Il explique l’importance du port de masques de protection pour limiter la prolifération du Covid-19. Ce personnage souligne également que la Chine n’accumule pas d’EPI (équipements de protection individuelle) et que les Américains sont reconnaissants des dons médicaux fournis par le pays.

Dans un autre passage de la vidéo, Terry-Cotta affirme aussi que la polémique sur la qualité des masques venant de Chine n’a pas de sens. Le scandale apparu en Espagne désignait effectivement le dispositif comme devant être de qualité N95. Un démenti se fait vite entendre puisque les fameux masques en question ne devaient servir qu’au quotidien, non dans un usage médical.

La controverse née autour de Terry-Cotta

Même si Terry-Cotta n’évoque que les plaintes de l’Espagne, il semblerait que plusieurs autres pays avaient aussi été victimes de la mauvaise qualité de ces masques. Il apparaîtrait également, aux yeux de certains, que la Chine essaierait de se laver après avoir perdu le contrôle sur la propagation de la pandémie à l’échelle mondiale.

En tout cas, comme la vidéo est diffusée sur YouTube (les services Google sont interdits en Chine), elle viserait avant tout les pays anglophones. Les États-Unis seraient même le premier destinataire de ce message. Quoi qu’il en soit, plusieurs politiciens américains, à commencer par Donald Trump, condamnent la Chine pour la pandémie du Coronavirus. Ayant vu le jour à Wuhan, ces derniers s’accordent à dire que la RPC devrait être punie.

Terry-Cotta est plus un personnage satirique qu’autre chose. La stratégie consiste à redorer l’image d’une Chine sous le feu des critiques et surtout des Américains. Rappelons que les États-Unis enregistrent actuellement le plus grand nombre de décès (presque 103 000) à cause de la pandémie.