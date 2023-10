Les photos et vidéos sont les précieux gardiens de nos souvenirs. Alors, quand ces fameux fichiers sont malencontreusement supprimés ou abîmés, c’est le drame. Fort heureusement, ils peuvent être récupérés rapidement grâce à des solutions de récupération de fichiers multimédias, à l’image de Stellar Photo Recovery. Simple, complet et rapide, le logiciel a su s’imposer comme une alternative de choix pour récupérer des médias. Zoom sur cet outil aux multiples promesses.

Une solution simple pour tous les cas de récupération de médias

Conscient que la récupération de médias n’est initialement pas une mince affaire, Stellar Photo Recovery a mis l’accent sur la simplicité. Cet effort est visible dans l’interface épurée et intuitive, qui convient parfaitement aux débutants. Il en est de même pour le processus de récupération, qui est hautement simplifié. En effet, le logiciel est capable de récupérer des photos, vidéos et fichiers audios supprimés ou corrompus en seulement trois étapes :

L’analyse , où le logiciel effectue un scan pour identifier les médias corrompus ou supprimés ;

, où le logiciel effectue un scan pour identifier les médias corrompus ou supprimés ; La sélection , où vous choisissez en détail les fichiers que vous souhaitez récupérer ;

, où vous choisissez en détail les fichiers que vous souhaitez récupérer ; La récupération, où vous définissez un emplacement pour récupérer tous vos fichiers.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Côté format, aucun souci à se faire, car la solution les prend presque tous en charge : JPEG, JPG, TIFF, HEIC, GIF, PNG, CR3, CR2, RAF, DNG, MOV, MXF, AVI, ASF, WMV, MP4, 3GP, Unicode… Il ne s’agit que de quelques-uns des nombreux formats couverts par Stellar Photo Recovery. Dans le cas où le vôtre ne figurerait pas sur la liste, il est possible de l’ajouter grâce à la fonctionnalité “Ajouter un en-tête”.

En outre, la solution est capable de récupérer les fichiers photo, vidéo et audio présents sur une pléthore d’appareils et, surtout, de supports de stockage. Disques durs internes/externes, lecteurs USB, cartes mémoire, carte SD, SDXC, SDHC, disques cryptés… Les capacités de Stellar Photo Recovery sont exhaustives.

Des fonctionnalités avancées qui font la différence

Stellar Photo Recovery se distingue grâce à des fonctionnalités supplémentaires qui rendent l’expérience de récupération de fichiers multimédias plus poussée que les autres logiciels disponibles sur le marché. Parmi elles, la possibilité de mettre en pause l’analyse du support en cours. Il vous suffit de sauvegarder les informations analysées jusque-là, puis de reprendre le processus au moment qui vous convient le mieux. C’est particulièrement pratique quand on lance un scan d’une myriade de photos, vidéos ou audios.

Dans le cas où vous utilisez un disque dur, il est possible de vérifier l’état de celui-ci directement via l’outil. Ce dernier fournit des informations SMART, révélant l’état de santé et la température de votre lecteur de stockage. Vous pouvez alors identifier les défaillances et les signes d’usure. Ce processus crucial vous permet d’anticiper la sauvegarde de vos médias avant que votre disque dur ne lâche.

Grâce à Stellar Photo Recovery, la perte de fichiers multimédias n’est donc plus un drame. Ses fonctionnalités poussées permettent de récupérer une gamme étendue de photos, vidéos et audios en seulement quelques minutes, et ce, peu importe le support de stockage. Sa capacité à analyser et à suivre la santé d’un disque de stockage est un énorme plus qui en fait une solution indispensable au quotidien. Pour découvrir toutes les possibilités offertes par ce puissant outil, profitez de la version d’essai gratuite.