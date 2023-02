Que ce soit pour développer son entreprise au-delà des frontières ou communiquer avec un prospect d’une autre nationalité, la traduction joue un rôle important. Celle-ci doit être parfaite afin que les textes ou messages soient compréhensibles par le plus grand nombre. Pour cette raison, certaines organisations s’arment d’une solution dédiée, comme Lingvanex. Elle est capable de traduire des paragraphes en temps réel et dispose également d’une option vocale. Quelques fonctionnalités sont disponibles gratuitement dans sa version desktop et mobile, et l’accès complet est proposé dès 79 dollars par an.

Un outil qui traduit et transcrit en temps réel

Lingvanex est une application disponible sur macOS, Windows, Android et iOS. Une fois installée, vous découvrez une interface assez classique, similaire à celles proposées par les autres outils de traduction disponibles sur le marché. Pour commencer à traduire une phrase, il faut d’abord sélectionner la langue de départ et la langue d’arrivée. Quatre-vingt-douze sont prises en charge par l’outil. Ce dernier est aussi capable de détecter la langue si nécessaire.

Dans le premier encadré, vous pouvez commencer à écrire votre paragraphe ou le copier-coller. Lingvanex étant aussi une solution de transcription, il est possible de dicter un texte ou simplement dire ce que vous avez à dire pour que cela soit automatiquement traduit par l’outil. Il est toutefois important de préciser que la fonctionnalité de transcription n’est disponible qu’avec la version payante. Il en est de même concernant la traduction depuis une image, un document ou un site web.

Le texte est alors traduit en temps réel dans l’encadré du bas. Il est possible d’écouter la traduction, de la copier et de la partager en un clic. Aussi, vous pouvez la mettre en favori pour la retrouver plus facilement. Elle s'ajoute ainsi à l’onglet “Signet”, situé à côté de l’onglet “Dictionnaire”. Comme son nom l’indique, ce dernier vous permet de rechercher la définition d’un mot dans n’importe quelle langue depuis la même interface, ce qui s’avère très pratique. Des synonymes sont également affichés, ainsi que l’écriture phonétique.

Outre cela, Lingvanex propose quelques options de personnalisation, notamment au niveau de la police d’écriture. Vous pouvez par ailleurs modifier le style et la taille de celle-ci pour plus de confort. L’alignement est aussi customisable, tout comme l’espacement des paragraphes.

Aussi, Lingvanex peut être intégré directement sur votre infrastructure interne. Vous pouvez alors utiliser ses fonctionnalités sans connexion internet, vous offrant plus de sécurité.